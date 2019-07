De Mihai Niculescu,

Unchiul fetei despre care se bănuiește că a fost ucisă de individul din Caaracal este indignat de discuțiile pe marginea acestui caz extrem de grav, care vor avea loc în Comisia de Apărare de la Senat. Alexandru Cumpănașu consideră că au apărut deja primele semne ale unei răfuieli poltice pe marginea acestei drame.

„Vreau să fac o precizare şi anume că cei din Comisia de apărare au aşteptat cinci zile, până când am urlat din toţi rărunchii ieri (sâmbătă – n.r.) că ar trebui să fie audiaţi de îndată. L-am văzut pe unul Cîţu de la PNL care bătea câmpii că este pesedistă acea comisie de anchetă. Nu. Eu am cerut-o domnule Cîţu acea comisie. Domnul Ciolacu este primul care a aderat. De ce nu aţi sunat dumneavoastră să spuneţi «domnule, suntem de acord cu ea»? Oamenii aceştia au politizat totul, oamenii aceştia nu mai judecă. Să nu îndrăznească să se urce pe Alexandra, pe cadavrul ei, dacă a murit, şi să îşi facă nişte bătălii politice, pentru că mă urc eu cu picioarele pe ei. Acesta e primul lucru”, a declarat Alexandru Cumpănaşu, duminică, la Antena 3, potrivit Mediafax.

Reacţia unchiul Alexandrei vine după ce liderului grupului PNL la Senat Florin Cîţu a declarat, că este foarte circumspect în legătură cu înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă privind cazul din Caracal. Liberalul a precizat că Viorica Dăncilă susţine că nu vrea să politizeze tragedia, însă propune referendum.

Unchiul Alexandrei a mai spus că a fost la protestul de sâmbătă seara din faţa sediului Ministerului de Interne. Este uluit de faptul că unii oamenii politici se folosesc de astfel de momente pentru a lovi politic, a mai spus Cumpănașu.

„Al doilea lucru, da, am fost în Piaţă. Ce m-a uluit pe mine a fost modul în care unii oamenii din ţara asta înţeleg să se războiască şi să îşi trimită argaţii în astfel de momente şi să se folosească de astfel de momente pentru a lovi politic. Eu am fost acolo şi să ştiţi că au fost foarte mulţi oameni de bună credinţă, pe care îi interesa doar soarta Alexandrei, pe care îi interesa doar soarta copiilor lor. Am stat cu ei până la 2.00 dimineaţa în faţa MAI şi am vorbit şi am stat de vorbă. Am discutat despre ce trebuie făcut în ţara asta”, a conchis Cumpănaşu.

