Filmarea, care nu este datată, arată un tânăr care vorbeşte ebraică, adresându-se premierului israelian Benjamin Netanyahu și în engleză, adresându-se preşedintelui american ales Donald Trump.

Imaginile îl arată plângând și cerând israelienilor să facă presiuni asupra guvernului pentru eliberarea sa şi a tuturor ostaticilor încă ţinuţi captivi în Gaza.

Familia lui Edan Alexander, tânărul cu dublă cetăţenie, israeliană şi americană, a acceptat publicarea secvențelor video.

The family of Edan Alexander, the Israeli-American held hostage in Gaza, has authorized the release of the heartbreaking proof of life video published by terrorists earlier today. pic.twitter.com/pYp8vttt8t