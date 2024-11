Noutățile lunii decembrie 2024 pe Netflix

Sărbătorile se apropie cu pași repezi, iar odată cu ele se lansează și o serie de filme noi și seriale de care să te bucuri în vacanță. Cu alte cuvinte, în decembrie 2024 poți vedea: Squid Game: Sezonul 2, următorul capitol din cel mai popular serial Netflix din toate timpurile, care îl aduce pe concurentul 456 înapoi în joc; prima parte din One Hundred Years of Solitude, seria bazată pe romanul emblematic de Gabriel García Márquez, scriitor distins cu Premiul Nobel în anul 1982; Black Doves, o nouă serie plină de acțiune și mister, care prezintă povestea Helenei Webb, interpretată de Keira Knightley.

În plus, în luna cadourilor vin pe Netflix și: filmul Mary, o epopee despre călătoria Mariei și nașterea lui Iisus, cu Anthony Hopkins în rolul regelui Irod; No Good Deed, un serial de comedie care urmărește trei familii în lupta lor de a cumpăra aceeași casă, cu Lisa Kudrow și Ray Romano în rolurile principale; Virgin River: Sezonul 6, continuarea poveștii dintre Mel și Jack, în miezul pregătirilor de nuntă.

Nu în ultimul rând, decembrie 2024 aduce pe Netflix și producția românească Anul Nou Care N-a Fost, dar și premiatul Barbie împreună cu seriile Twilight și Transformers.

Filme noi în decembrie 2024 pe Netflix

Black Doves

Black Doves trailer Netflix

O spioană ce joacă rolul nevestei unui politician află că amantul ei a fost ucis, iar un vechi prieten asasin i se alătură în căutarea adevărului și a răzbunării.

Black Doves spune o poveste incisivă, plină de acțiune, dar și emoționantă despre prietenie și sacrificiu, care se petrece la Londra, în perioada Crăciunului. Serialul o are în centru pe Helen Webb (Keira Knightley), o soție și o mamă dedicată, inteligentă, cu picioarele pe pământ, dar și spioană profesionistă. Timp de 10 ani, ea a transmis secretele soțului ei politician către organizația misterioasă pentru care lucrează, intitulată Black Doves.

Când amantul Helenei, Jason (Andrew Koji), este asasinat, șefa ei din rețeaua de spionaj, enigmatica Reed (Sarah Lancashire), apelează la un vechi prieten al lui Helen pentru a o proteja. Împreună, Helen și Sam pornesc într-o misiune pentru a afla cine și de ce l-a ucis pe Jason, care îi va duce la descoperirea unei vaste conspirații interconectate. Una care leagă lumea interlopă obscură a Londrei de o criză geopolitică iminentă. Filmul poate fi văzut din 5 decembrie, pe Netflix.

One Hundred Years of Solitude

Filme și seriale noi pe Netflix în Decembrie 2024 – trailer Netflix

În orașul atemporal Macondo, șapte generații ale familiei Buendía trăiesc în iubire, uitare și imposibilitatea de a scăpa de trecut și de soartă.

Căsătoriți împotriva voinței părinților lor, verișorii José Arcadio Buendía și Úrsula Iguarán își lasă în urmă satul natal și pornesc într-o lungă călătorie în căutarea unui nou cămin. Călătoria celor doi, alături de prieteni și aventurieri, culminează cu înființarea unui oraș utopic pe malul unui râu cu pietre preistorice, pe care îl botează Macondo. Mai multe generații ale familiei Buendía vor marca viitorul acestui oraș mitic, frământat de nebunie, iubiri imposibile, un război sângeros și absurd și teama de un blestem teribil care îi condamnă, fără drept de apel, la un veac de singurătate. Filmul poate fi văzut pe Netflic începând cu 11 decembrie 2024.

Squid Game: Sezonul 2

Squid Game: Sezonul 2 trailer Netflix

Un nou capitol anunță continuarea serialului de succes mondial, iar Gi-hun revine cu un plan bine stabilit și renunță la călătoria către Statele Unite.

La trei ani după ce a câștigat Jocul Calamarului, concurentul 456 renunță să mai meargă în SUA și revine cu un nou plan în minte. Gi-hun pătrunde iar în lumea misteriosului joc de supraviețuire, începând un alt joc pe viață și pe moarte, cu noi participanți care vor să câștige premiul de 45,6 miliarde de woni.

Regizorul Hwang Dong-hyuk, care a făcut istorie la cea de-a 74-a ediție a premiilor Primetime Emmy®, devenind primul asiatic care a câștigat premiul pentru Cea mai bună regie a unui serial dramatic, se află din nou la cârma serialului în calitate de regizor, scenarist și producător. Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun și Gong Yoo își reiau rolurile din sezonul 1. Lor li se alătură o listă impecabilă de noi membri ai distribuției, inclusiv Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yu-ri și Won Ji-an, care completează paleta de personaje pline de culoare a noului sezon. Din 26 decembrie, pe Netflix.

Filme seriale noi pe Netflix, în decembrie 2024

The Ultimatum: Marry or move on: sezonul 3

The Ultimatum: Marry or move on: sezonul 3 – trailer Netflix

Chiar e loc de mai bine? Încă șase cupluri testează această teorie mutându-se cu noi potențiali parteneri, pentru un experiment social revelator. Un sezon nou din 4 decembrie, pe Netflix.

Polo

Acest serial documentar incitant analizează culisele poloului profesionist, oferind o imagine fără precedent a vieții jucătorilor, pe teren și în afara acestuia. Din 10 decembrie, pe Netflix.

La Palma

O familie norvegiană aflată în vacanță pe Insula La Palma se confruntă cu un dezastru atunci când o cercetătoare descoperă indiciile unei erupții vulcanice iminente. Din 12 decembrie, pe Netflix.

No Good Deed

No Good Deed – trailer Netflix

Trei familii concurează pentru a cumpăra o casă frumoasă din Los Angeles. Dar uneori, casa de vis poate fi uneori un adevărat coșmar. Vânzătorii au aflat asta deja. Din 12 decembrie, pe Netflix.

1992

În acest serial polițist regizat de Álex de la Iglesia, un furibund ucigaș în serie, cu legături misterioase cu Expo 92 din Sevilla, își omoară victimele incendiindu-le. Din 13 decembrie, pe Netflix.

The Manny: Sezonul 2

Drumurile lui Gabriel și Jimena se intersectează din nou, cu mai multă pasiune și intrigi. Va mai avea iubirea lor o șansă sau vor pierde totul? Din 18 decembrie, pe Netflix.

Virgin River: Sezonul 6

Noi începuturi, secrete dezvăluite și multe îndoieli: Mel și Jack se pregătesc de nuntă și află multe unul despre celălalt și despre cei dragi. Din 19 decembrie.

Filme noi pe Netflix în decembrie 2024

The Children’s Train

The Children’s Train trailer Netflix

Italia, sfârșitul anilor 40. O mamă ia decizia dificilă de a-și trimite fiul în nord, unde acesta are parte de o viață nouă, ferită de sărăcie. Din 4 decembrie, pe Netflix

Camp Crasher

Încercând să salveze excursia cu cortul a fiului său, la sfârșitul anului școlar, o mamă singură preia rolul de șofer al autobuzului și îi arată că poate fi o mamă cool. Din 6 decembrie.

Mary

Imaculata concepție. Un rege nemilos. O urmărire criminală. Această epopee despre maturizare prezintă călătoria curajoasă a Mariei pentru a-l naște pe Iisus. Din 6 decembrie, pe Netflix.

Carry-on

Un agent de pază la aeroport încearcă să păcălească un călător misterios, care îl șantajează să strecoare o geantă periculoasă la bordul unui avion în Ajunul Crăciunului. Din 13 decembrie, pe Netflix.

The Six Triple Eight

Un film de Tyler Perry bazat pe povestea reală a unei misiuni imposibile asumată de singurul batalion american pentru femei de culoare în cel de-Al Doilea Război Mondial. Din 20 decembrie, pe Netflix.

Filme documentare Netflix

Churchill at war

Acest documentar captivant examinează rolul esențial al lui Winston Churchill în Al Doilea Război Mondial și transformarea lui în liderul ideal al acelor vremuri. Din 4 decembrie.

The Only Girl in the Orchestra

Acest documentar scurt o celebrează pe inovatoarea contrabasistă Orin O’Brien, prima femeie care a devenit membru deplin al Filarmonicii din New York. Din 4 decembrie, pe Netflix.

Biggest Heist Ever

Un rapper penibil. Un investitor în tehnologie introvertit. Un jaf criptografic uluitor. Crimele lor le-au adus porecla de Bitcoin Bonnie și Clyde. Din 6 decembrie.

Filme noi de Crăciun pe Netflix în luna decembrie 2024

A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter

A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter

Legenda pop Sabrina Carpenter interpretează melodii tematice în primul ei spectacol de varietăți, cu hituri de sărbători, duete neașteptate și apariții amuzante. Din 7 decembrie.

That Christmas

Crăciunul acesta va fi unul de neuitat pentru locuitorii din Wellington-on-Sea. Cel mai mare viscol din istoria orașului schimbă planurile tuturor, inclusiv ale Moșului. Filmul pentru copii poate fi văzut pe Natflix începând din 4 decembrie.

Film românesc pe Netflix

Anul nou care n-a mai fost

O tragicomedie a cărei acțiune se desfășoară într-o singură zi, înaintea Revoluției din 1989, în care personajele caută normalitate, siguranță, iubire, libertate și sens, într-o lume absurdă, alimentată de frică. Din 22 decembrie.

Titluri licentiate pe Netflix în decembrie 2024

How the Grinch stole Christmas – din 1 decembrie

The Holiday – din 1 decembrie

Transformers – din 1 decembrie

Twilight – din 9 decembrie

