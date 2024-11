Un barbat sta langa un portret cu Nicolae Ceausescu, in timpul comemorarii a 30 de ani de la moartea cuplului Elena si Nicolae Ceausescu, in cimitirul Ghencea Civil din Bucuresti, miercuri, 25 decembrie 2019. Cuplul dictatorial Elena si Nicolae Ceausescu a fost executat in 25 decembrie 1989, la o cazarma din Targoviste, in urma unui proces, in care cei doi au fost acuzati de genocid. Sentinta data a fost condamnarea la moarte. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO