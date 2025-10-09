Allview CityZEN atinge o viteză de 90 km/h

„Mașinile pot fi conduse de la 16 ani, cu permis B1. Sunt mașini care merg până la 90 km/h. Varianta de față este o mașină cu două locuri, care poate să fie folosită ca și utilitară, avem în spate un portbagaj de 816 litri. Toată caroseria este de metal. Există și variantă de 4 locuri”, a precizat Costin Miron.

Totodată, Allview a venit la Salonul Auto București 2025, eveniment care are loc în perioada 7-12 octombrie 2025, și cu alte modele, printre care și o autoutilitară electrică.

„Poate să transporte până la 720 de kilograme, varianta carosată are trei metri cubi și poate să vină echipată și cu instalație de frig. Este recomandată pentru cei care au nevoie de frig. Are o autonomie de 200 de kilometri, iar încărcarea durează undeva la 6 ore, este o încărcare mai lentă, tocmai ca bateria, care nu este foarte mare, să fie protejată în timp și să aibă o viață cât mai lungă”, a declarat Costin Miron.

Detalii tehnice pentru Allview CityZEN

Allview CityZEN are o baterie cu capacitate de aproximativ 17,28 kWh (tip LiFePO4) care îi asigură o autonomie de până la 220 km în oraș.

Principalele caracteristici tehnice includ:

Motor electric putere 13-15 kW (aproximativ 18 CP)

Viteză maximă de 90 km/h

Consum de circa 8 kWh/100 km

Masa totală de circa 795 kg

Ampatament de 2050 mm

Sistem de camere 360° panoramic

Centru infotainment cu două ecrane color de 10.25 inch fiecare

Comenzi pe volan pentru audio și apeluri

Airbag șofer și caroserie cu întărituri de oțel pentru siguranță

Sistem pentru detectarea presiunii pneurilor

Selector de viteze cu modul SPORT

Portbagaj cu volum de până la 816 litri, ideal pentru servicii de curierat în versiunea cu 2 locuri

Închidere centralizată cu telecomandă și oglinzi retrovizoare electrice

Încărcare completă în aproximativ 8 ore prin conector Type 2

