Olivieri Lozano a purtat vălul islamic miercuri, 22 februarie, la altarul sfânt Fatima Masuma din orașul iranian Qom. Imaginile au fost postate pe rețelele sociale și au declanșat un val de revoltă.

„Dezgustător”, a comentat, pe Twitter, Daria Safai, scriitoare și activistă pentru drepturile omului de origine iraniană, membră a Camerei Reprezentanților din Belgia.

Swiss ambassador Nadine Olivieri Lozano wears a chador & goes to a mosque with the mullahs.



While millions of Iranian women are fighting for women’s rights and knowing that thousands have been killed for it, she wears a hijab and makes publicity for the oppressors.



Disgusting! pic.twitter.com/N4M7Etopn4