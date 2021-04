Amenințare cu moartea la adresa șefului CNCD, Csaba Aszatalos

Presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), Asztalos Csaba, reactioneaza in timpul unui protest al organizatiei neguvernamenatala ActiveWatch fata de deciziile recente ale CNCD (Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii), in Bucuresti, joi, 10 mai 2018. ActiveWatch a organizat, joi,“funeraliile” Consiliului pentru Combaterea Discriminarii ca institutie de interes public, in semn de protest pentru mai multe decizii ale acesteia care, potrivit ONG-ului, sunt abuzive si incalca dreptul la libera exprimare.Membri ActiveWatch au format un “cortegiu funerar”, cu muzica de inmormantare si au depus o coroana de flori la sediul CNCD. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO