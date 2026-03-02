Ghioceii sunt specie protejată, în Germania

Ghioceii sălbatici (Galanthus nivalis) sunt protejați prin lege în Germania. Asta înseamnă că este interzis: să fie culeși din natură; să fie dezgropați; să fie transplantați din păduri sau pajiști în grădina proprie.

Chiar dacă pare că vestitorii primăverii cresc „peste tot”, legea se aplică în toate landurile. Valoarea amenzii diferă în funcție de gravitatea faptei și de regiune.

Ce amenzi riscă cei care încalcă legea

Potrivit datelor publicate de Bußgeldkatalog.org, sancțiunile pentru culegerea sau dezgroparea ilegală a plantelor protejate variază considerabil:

Hamburg: între 25 și 50.000 de euro

Bremen: între 50 și 20.000 de euro

Brandenburg: între 50 și 5.000 de euro

Renania-Palatinat: între 76,69 și 10.225,84 euro

Turingia: între 75 și 10.000 de euro

În alte landuri, amenzile pornesc de la 25 sau 50 de euro.

În cazuri grave, culesul ilegal de plante poate atrage sancțiuni de până la 50.000 de euro.

Un bărbat din Bavaria a dezgropat florile de pe o pajiște și ulterior a fost reclamat de trecători. Bărbatul riscă acum o amendă .

Nu doar ghioceii sunt protejați de lege în Germania, ci și narcisele (cunoscute și sub numele de lăcrămioare sau mărgăritar) sau anemonele de pădure sunt protejate.

Și în țara noastră există o floare rară pe care nu avem voie să o atingem. Amenzile ajung până la 7.500 de lei.

De ce sunt protejați ghioceii

Ghioceii provin inițial din Asia de Sud-Vest, din zona Caucazului până la Marea Caspică, și s-au răspândit în mare parte din Europa. În habitatul lor natural, populațiile sunt în declin.

Și în Germania, schimbarea mediului afectează aceste plante. Înlocuirea pădurilor naturale cu plantații de conifere reduce spațiile în care ghioceii pot crește în mod natural, conform unui raport al Institutului de Stat Baden-Württemberg pentru Mediu, Măsurători și Conservarea Naturii.

Reglementările stricte privind importul și comercializarea au rolul de a proteja speciile și de a asigura un comerț sustenabil.

Pentru a evita o amendă, regulile sunt clare:

Ghioceii cumpărați din magazine sau de la comercianți autorizați pot fi plantați în grădină.

Ghioceii din propria grădină pot fi transplantați în alt colț al terenului.

Nu este permisă culegerea ghioceilor sălbatici.

Nu este permisă dezgroparea lor din păduri sau pajiști.

Sunt ghioceii otrăvitori?

Puțini știu că toate părțile plantei sunt toxice. Bulbii ghioceilor conțin alcaloizi din familia Amaryllidaceae, iar ingerarea acestora poate provoca: dureri de stomac, greață, vărsături, diaree.

Copiii și animalele de companie sunt cei mai expuși riscului.

Totuși, planta este considerată doar ușor toxică, nu extrem de periculoasă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE