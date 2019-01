AMR își menține poziția în ceea ce privește repartizarea întregului impozit pe venit la bugetele locale. Negoiță: „Avem cea mai subfinanțată administrație locală din Europa, deși cele mai multe servicii publice sunt la primării și consilii”

„În cadrul întâlnirii Asociației Municipiilor din România am stabilit că ne menținem punctele de vedere referitoare la cotele din impozitul pe venit și de asemenea, pot să vă spun că am făcut o analiză comparativă cu tot ce înseamnă administrație publică locală în Uniunea Europeană. Administrația publică în UE are pondere în bugetele țărilor locale între 30 și 60 la sută. România este cea mai subfinanțată administrație publică locală din Europa, cu o cotă undeva sub 20 la sută', a declarat președintele AMR și primarul sectorului 3, Robert Negoiță, la finalul întâlnirii cu primarii din țară.

El a atras atenția că cele mai multe servicii publice, precum gestionarea transportului public, investițiile în infrastructură din orașe sau activitatea de salubritate se află în subordinea amdinistrației publice locale.

„(…) 70 la sută din tot ce înseamnă servicii publice sunt asigurate de către administrația publică locală și nu avem nici măcar 30 la sută din buget. Consider că este profund în neregulă', a sublinit Negoiță.

Asociația Municipiilor din România, în frunte cu primarul sectorului 3, Robert Negoiţă, a criticat în repetate rânduri modul în care Guvernul intenţionează să aloce banii către autorităţile locale. Potrivit AMR, pentru ca bugetele locale să aibă aceleaşi venituri ca în 2017, ar trebui să li se repartizeze o cotă de cel puţin 60% din impozitul pe venit.

