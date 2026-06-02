Potrivit Direcției Naționale Anticorupție, în „cursul lunii iulie 2025, generalul Vlad Gheorghiță, șeful Statului Major al Apărării din cadrul MApN, prin actele sale de complicitate, ar fi înlesnit emiterea și semnarea de către general-locotenent Berdilă Iulian, locțiitorul pentru operații și instrucție al Șefului Statului Major al Apărării, a unei solicitări adresate Ministerului Educației și Cercetării, privind suplimentarea locurilor de la buget pentru Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București – Facultatea de Educație Fizică și Sport, cu depășirea limitelor atribuțiilor conferite de legislație, în condițiile în care, solicitarea în cauză era atributul exclusiv al Direcției Generale Management Resurse Umane, structură centrală în cadrul MApN”

DNA nu a precizat până în acest moment dacă generalul Berdilă are vreo calitate procesuală în dosar.

Cine este Iulian Berdilă

Născut la 8 ianuarie 1971, în Galați, Iulian Berdilă și-a început pregătirea militară la Liceul Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza, pe care l-a absolvit în 1989. Trei ani mai târziu, a terminat Institutul Militar de Artilerie și Geodezie „Ioan Vodă” din Sibiu.

Prima funcție ocupată după absolvire a fost cea de comandant de pluton aruncătoare de proiectile reactive la Regimentul 16 Artilerie. În 1995 a fost încadrat comandant de pluton antitanc în cadrul Batalionului 2 Infanterie „Călugăreni”, unitate de care avea să fie legat o mare parte a carierei sale.

În 1996 a urmat în Statele Unite Cursul de limbă engleză din Lackland Air Force Base și Cursul de bază pentru ofițeri de artilerie terestră din Fort Sill. Ulterior a ocupat funcția de ofițer cu sprijinul prin foc în cadrul batalionului și a primit comanda bateriei antitanc mixte.

În anul 2000 a fost încadrat la Corpul 1 Armată Teritorial, unde a avut misiunea de a instrui personalul comandamentului în domeniul interoperabilității cu structurile NATO. Tot atunci a absolvit și Cursul avansat pentru ofițeri de artilerie de la Fort Sill.

Între 2001 și 2003 și-a desfășurat activitatea în Secția Coordonarea Restructurării și Integrării în NATO din Statul Major al Forțelor Terestre. În 2003 a urmat cursurile Colegiului de Comandă și Stat Major al Forțelor Terestre din SUA.

Primul ofițer român la Școala Militară de Studii Avansate din SUA

În 2004, după avansarea la gradul de maior, Iulian Berdilă a devenit primul ofițer român selectat pentru a urma cursurile Școlii Militare de Studii Avansate din Fort Leavenworth, Kansas. A obținut acolo un master în artă și știință militară, specializat în operații la nivel de teatru.

În 2005 a fost numit aghiotant al șefului Statului Major General, una dintre cele mai importante funcții de la acel moment din parcursul său profesional.

Misiuni în Irak și Afganistan

La sfârșitul anului 2006, Berdilă a fost numit ofițer executiv al locțiitorului șefului de stat major pentru operații din cadrul Forței Multinaționale din Irak. În iulie 2007 a devenit șef al Biroului Planificare Operații din Componenta Operațională Terestră.

În 2009, după avansarea la gradul de locotenent-colonel, a preluat comanda Batalionului 2 Infanterie „Călugăreni”. Cu această unitate a participat la cea de-a doua sa misiune în teatrele de operații, desfășurată între iunie și decembrie 2011 în provincia Zabul, Afganistan.

La întoarcerea în țară, în ianuarie 2012, cu ocazia ceremoniei de repatriere a batalionului, a fost avansat excepțional la gradul de colonel.

Ascensiunea în conducerea Armatei Române

În aprilie 2013 a devenit locțiitor al șefului de stat major pentru operații la Comandamentul Diviziei 2 Infanterie „Getica”. Un an mai târziu a absolvit Colegiul de Război al Forțelor Terestre din SUA, obținând un al doilea masterat, în studii strategice.

Între martie 2014 și august 2015 a ocupat funcția de șef de stat major al Diviziei 2 Infanterie „Getica”, iar din septembrie 2015 a fost numit comandant al Brigăzii 81 Mecanizată „General Grigore Bălan”.

La 20 august 2019 a fost promovat comandant al Comandamentului Multinațional de Divizie Sud-Est, una dintre structurile-cheie ale NATO din regiune.

Potrivit biografiei publicate cu ocazia unui eveniment organizat de platforma „Împreună Protejăm România”, „generalul-maior Iulian Berdilă a primit comanda şi Drapelul de Luptă ale Statului Major al Forţelor Terestre în data de 26 martie 2020”.

Decorații românești și americane

De-a lungul carierei, Iulian Berdilă a primit numeroase distincții militare. Printre acestea se numără Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, Emblema Onoarea Armatei României, inclusiv varianta cu însemn de război, Emblema de Onoare a Forțelor Terestre, Emblema de Merit „În Slujba Păcii” clasa I și Semnul Onorific „În Serviciul Patriei” pentru 15, 20 și 25 de ani de activitate.

De asemenea, a fost decorat de partenerii americani cu Bronze Star și Army Commendation Medal, primind și Medalia NATO Non-Article V.

În anul 2020, cu prilejul Zilei Naționale a României, președintele României i-a conferit Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, „în semn de apreciere a rezultatelor importante obținute în îndeplinirea misiunilor și pentru contribuția adusă la promovarea imaginii Armatei României”.

Generalul-locotenent Iulian Berdilă este căsătorit și are un fiu.

