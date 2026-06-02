Există multă lume care a pus la zid documentarul „Cămătarii”, afirmând că frații Cămătaru, Nuțu și Sile, sunt priviți cu admirație, iar faptele lor sunt aprobate de cei care au lucrat la această producție.

Într-un mesaj pe care l-a postat în mediul online, Anghel Damian și-a apărat documentarul, afirmând inclusiv că unii dintre cei care s-au uitat la „Cămătarii” și-ar dori să-l împuște.

„Am făcut un documentar despre cămătari. De câteva zile citesc păreri, reacții, condamnări, înfierări. Unii spun că n-ar fi trebuit făcut. Alții că ar trebui interzis. Câțiva, dacă ar putea, m-ar împușca direct la zid. Pe mine și, eventual, documentarul odată cu mine. Și nu mă miră.

Trăim într-o perioada în care simpla expunere a unei realități a ajuns să fie confundată cu promovarea ei. În care, dacă arăți ceva, înseamnă că ești de partea acelui ceva. Dacă asculți pe cineva, înseamnă că îl susții. Dacă încerci să înțelegi un fenomen, înseamnă că îl justifici. E o formă de gândire care, recunosc, mă sperie. Pentru că documentarul nu este despre aprobare, despre admirație, despre reabilitare sau PR. Este despre o realitate care ne privește. Iar realitatea are prostul obicei de a exista chiar și atunci când ne deranjează.

Observ din ce în ce mai des reflexul ăsta, nu ne mai supără ceea ce vedem în oglindă, ne supără oglinda. Nu mai combatem ideile, fenomenele sau personajele. Încercăm să interzicem discuția despre ele. Mi se pare un abandon total al gândirii critice. Pentru că, într-o societate matură, responsabilitatea judecății aparține privitorului. Eu îți arăt ceva. Tu decizi ce crezi despre acel lucru. Nu am nevoie să-ți spun eu dacă să aplauzi, să condamni sau să te revolți. Ești liber să faci asta singur. Sau, cel puțin, așa ar trebui să fie.

Am făcut un documentar despre o bucată din România. O bucată care există, care a produs consecințe, care a influențat vieți și care face parte din istoria noastră recentă sau chiar din prezent, indiferent dacă ne place sau nu. Eu continui să sper că oamenii sunt suficient de inteligenți încât să privească o realitate și să decidă singuri ce cred despre ea. Iar dacă nu mai avem încredere în această capacitate, atunci problema este mult mai mare decât un documentar despre cămătari”, a scris Anghel Damian pe pagina lui de Facebook.

