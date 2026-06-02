Crimă pe stradă, în centrul municipiului Piatra-Neamț

Tragedia a avut loc în seara de 1 iulie. În jurul orei 21.00, un bărbat a fost înjunghiat mortal pe o stradă din centrul municipiului Piatra-Neamț. La scurt timp au început să circule imagini de la locul atacului, iar primele informații indicau că victima ar fi un polițist.

Ulterior, au fost făcute publice identitatea victimei și cea a presupusului agresor.

Bărbatul ucis este Ciprian Verdeș, ofițer în cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor Neamț. Potrivit informațiilor apărute, acesta lucra în cadrul instituției din anul 2016. Înainte, activase în Poliție începând cu anul 1997 și până în 2004.

Principalul suspect este fiul său, Vlad Verdeș, în vârstă de 22 de ani.

Comunicatul transmis de IPJ Neamț

La câteva ore după tragedie, IPJ Neamț a transmis un comunicat oficial despre caz.

„La data de 1 iunie a.c., în jurul orei 20.59, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra Neamț au fost sesizați cu privire la faptul că, pe fondul unui conflict spontan, un bărbat în vârstă de 50 de ani, polițist în cadrul S.P.C.R.P.I.V. Neamț, în timp ce se afla pe bulevardul Mihai Eminescu din municipiul Piatra Neamț, a fost înjunghiat cu un cuțit de către fiul său, în vârstă de 22 de ani.

La fața locului s-a prezentat un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Neamț, care a declarat decesul bărbatului. Tânărul se află în custodia polițiștilor, urmând a fi dispuse măsurile procedurale. Cercetările sunt preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Neamț.

O ambulanță a intervenit de urgență, însă medicii nu au mai reuşit să îi salveze viaţa poliţistului.

Procurorii au deschis dosar pentru omor în familie

Potrivit procurorilor, suspectul a fost reținut în noaptea de 1 spre 2 iunie.

„A fost înregistrat un dosar de omor în forma violenței în familie și suspectul a fost reținut din noaptea de 1 spre 2 iunie, de la ora 3.00. Se administrează în continuare probatoriul și, cel mai probabil, va merge cu propunere de arestare preventivă.

S-a dispus efectuarea necropsiei, care nu s-a produs încă și o ordonanță toxicologică pentru suspect”, a declarat Anca Apostol, prim-procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț.

Ipoteze apărute după crimă

Surse din anchetă au declarat pentru Libertatea că fiul polițistului este student la Academia de Studii Economice București și că și-a ucis tatăl într-un moment de furie. Între tânărul de 22 de ani și tatăl lui ar fi existat conflicte mai vechi. Se pare că ofițerul l-ar fi amenințat pe băiat, la un moment dat, că nu îi va lăsa moștenire apartamentul din Capitală unde locuia Vlad Verdeș.

O altă ipoteză face referire la un posibil consum de droguri. Potrivit informațiilor, tânărul ar fi avut anturaje asociate consumului și distribuirii de substanțe interzise. Până în acest moment însă, aceste informații nu au fost confirmate oficial de anchetatori.

Cine era Ciprian Verdeș

Cei care l-au cunoscut spun că Ciprian Verdeș nu era foarte activ pe rețelele sociale.

Cele mai multe dintre postările sale recente erau legate de cazuri sociale, persoane dispărute sau oameni care aveau nevoie de ajutor. Ultima postare publicată de acesta, pe 31 mai, făcea referire la dispariția unei femei de 81 de ani din Soroca, Republica Moldova.

Polițistul în vârstă de 50 de ani lucra din anul 2016 în cadrul Serviciului Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor Neamț. Înainte de această funcție, activase în Poliție încă din anul 1997, relatează publicația locală mesagerulneamt.ro.

Moartea ofițerului a șocat comunitatea locală și a creat un val de reacții în mediul online. Pe rețelele de socializare curg zeci de mesaje de condoleanțe.

Ciprian Verdeș va fi înmormântat joi, 4 iunie. Trupul neînsuflețit urmează să fie depus la capela Bisericii Sfântul Gheorghe din centrul municipiului Piatra Neamț.

