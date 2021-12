Anca Dragu a folosit, când era președintele Senatului, mașinile instituției și salonul oficial de la Otopeni pentru a pleca în vacanță cu familia

Într-un document intern al Senatului, publicat de G4Media și obținut și de Libertatea, este solicitat accesul membrilor unei delegații „condusă de doamna Anca Dragu”, precum și al unor reprezentanți ai Senatului de la Serviciul Protocol și Pașapoarte, la Salonul Prezidențial Corp C din Aeroportul Otopeni și se cere sprijinul „în facilitarea formalităților de îmbarcare și trecere a frontierei”.

Călătoria a avut loc vara trecută, când Anca Dragu era președinta Senatului. Cei șase membri ai delegației sunt numiți mai jos, în același document. Este vorba despre soțul Ancăi Dragu, cei doi copii ai lor, precum și, potrivit G4Media, un coleg de facultate al fiicei și o prietenă de familie. Conform sursei citate, aceștia au călătorit în Franța, cu o cursă a companiei low-cost RyanAir.

Spre finalul adresei au fost indicate numele a trei angajați ai Senatului care urmau să conducă sau să întâmpine delegația la Aeroport, precum și o listă cu numerele de înmatriculare de la cinci autoturisme care să îi transporte pe delegați la plecare/sosire. Patru dintre ele au numere de înmatriculare cu SEN sau SNT.

Documentu intern al Senatului Românei, obținut și de Libertatea

Anca Dragu, care între timp a fost schimbată din funcția de președinte al Senatului, afirmă că procedura a fost una normală pentru calitatea pe care o îndeplinea la acel moment – numărul 2 în stat.

„Nu am încălcat nici o regulă, nu am folosit resurse publice în mod abuziv”, a spus Anca Dragu.

„Fiind demnitar (la acel moment, președinta Senatului, al doilea om în stat), beneficiez de protecție permanentă din partea Serviciului de Pază și Protecție (SPP). La plecarea la care se face referire, am ținut cont de recomandarea SPP în momentul în care am părăsit țara prin Aeroportul Otopeni. Recomandarea SPP a fost să trec, împreună cu familia, prin Salonul Oficial. Niciodată, sub nicio formă, nu am folosit bani publici în scop privat.”, a mai spus Dragu.

