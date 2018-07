ANCHETĂ/ Ștrand ca centru social și mulți șefi la Societatea de Transport Public Timișoara, în timp ce în tramvaie plouă peste călători – FOTO

Din ultima zi a lunii mai, societatea care asigură transportul public în Timișoara are șefi noi: Sorin Supuran – director general și Nicolae Bitea – director adjunct. Este vorba despre doi liberali, unul dintre ei apropiat al primarului Nicolae Robu, în același timp și consilier județean, care (culmea – n.r.) se află în proces cu STPT, după ce a fost dat afară de fostul director Ioan Goia, din aceeași funcție, la începutul anului. Stăpânirea lui Goia s-a încheiat la începutul acestei veri, iar noua conducere s-a luat cu mâinile de cap când a văzut ce a lăsat în urmă.

Unii angajați lucrează în ploaie, în frig, în hale lovite rău de trecerea timpului, în timp ce fosta conducere a preferat să investească într-un muzeu care nu poate fi folosit, pentru că nu are actele în regulă, dar și într-un așa-zis centru social cu ștrand, terenuri de minifotbal și cabinete medicale, precum și într-o viitoare casă memorială pentru Timișoara Capitală Culturală Europeană, care este amenajată în fostul sediu central al societății.

„Fiecare cetățean are dreptul să vadă cum am găsit noi societatea, în 31.05.2018. Sunt condiții precare, rudimentare, tehnica putem să o asociem cu anii ‘50. Prin ‘87, în atelierele de reparații cam așa arătau lucrurile”, a explicat Sorin Supuran, noul director general al societății.

Acum, sediul central al societății se află în curtea unui depou, într-o clădire care mai are puțin și pică singură. Tot acolo se află și Compartimentul Rețelistică, adică o mână de oameni care ar trebui să se ocupe de sistemul de afișaj electronic al STPT, panourile din stații care îi informează pe călători în cât timp ajunge un mijloc de transport.

„Normal că fosta conducere știa cum lucrăm, toată lumea știa, am solicitat să se investească, am fost pe Take Ionescu, ne-au adus aici, a fost provizoriu, urma să ne facă birourile și apoi nu s-a mai făcut nimic. Am fost mutați aici de la începutul anului… era mai bine înainte, nu ploua, nu erau condițiile astea”, ne-a spus un angajat de la Compartimentul Rețelistică.