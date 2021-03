Poliţiştii Secţiei 15 Rurală Filiaşi au fost sesizaţi, prin intermediul numărului unic de urgenţă 112, despre acest incident.

În sesizare s-a anunțat că angajații primăriei se află în clădirea instituţiei, unde consumă băuturi alcoolice şi participă la jocuri de noroc. Aceştia au părăsit locaţia cu autoturismele personale.

„Poliţiştii continuă verificările în acest caz, în vederea lămuririi stării de fapt, urmând ca, în funcţie de aspectele constatate, să fie dispuse măsurile corespunzătoare”, a transmis IPJ Dolj.

Marcel Corîci, primarul localității cu 1.700 de suflete, a declarat pentru Libertatea că „a fost petrecere în mintea unora! Dacă prezența a trei-patru persoane într-un loc e chef, atunci da, au dreptate!”.

Edilul, în funcție din 2012, afirmă: „Singurul lucru real a fost că am avut o ședință mai lungă cu consilierii PSD. Mi s-a stricat mașina și l-am așteptat pe fi-miu să vină să mă ia. Când a sosit poliția, nu mai era nimeni, plecase toată lumea. Să cerceteze cât vor! Am unii prin comună care se luptă să câștige postul de primar și se ocupă numai cu reclamații. Ei au sunat la 112. Am 40 de ani de muncă în administrație, cu fapte, nu cu vorbe”.

Foto: comunagrecesti.ro

Citeşte şi:

Preşedintele CJ Timiş, după ce Arafat a prelungit carantinarea Timișoarei: Luăm în calcul atacarea în instanţă a ordinului

Nicușor Dan, după întâlnirea cu premierul: „Am încercat să găsim acele măsuri care să evite carantinarea Bucureștiului”

Secretar de stat din Ministerul Sănătăţii: Sunt 6 indicatori de calcul ai grilei de carantinare în discuție. Decizia va fi luată marți

PARTENERI - GSP.RO Fostul șofer al asistentei lui Ion Țiriac rupe tăcerea. Gestul făcut de miliardar într-o zi, la o masă

Playtech.ro Adelina Pestrițu și-a înjurat un fan? Scandal monstru pe internet

Observatornews.ro Trei youtuberi au drogat-o pe iubita unuia dintre ei, i-au distrus casa şi au batjocorit-o live pe internet, în Rusia

HOROSCOP Horoscop 29 martie 2021. Balanțele pot fi factorul principal de armonie sau declanșatorul unor conflicte

Știrileprotv.ro Semnal de alarmă tras de medici, în urma decesului Corneliei Catanga

Telekomsport Aventura la un sport extrem a dus la decesul patronului PRO TV! A plătit 15.000 de dolari, dar şi-a găsit sfârşitul pe un gheţar

PUBLICITATE Iată o rețetă care te poate ajuta să economisești bani! (Publicitate)