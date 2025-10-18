ASPA București a transmis pe pagina de Facebook faptul că reprezentanții au fost contactați de mai mulți locatari cu privire la animalele blocate. Asociația a precizat următoarele:

„În urma postării de aseară, câțiva proprietari de animale care locuiesc pe scara afectată de explozie, ne-au contactat să ne spună că au animale rămase în casă.

Ieri, timp de mai multe ore, proprietarii de pe celelalte scări ale blocului cu explozia au fost lăsați să intre în apartamente, însoțiți de polițiști, pentru a-și lua documente, lucruri de strictă necesitate și animalele. Acei proprietari nu au avut nevoie de preluarea animalelor de către ASPA sau ONG-uri colaboratoare, așa cum am comunicat aseară.

Proprietarii de pe scara afectată NU au intrat în apartamente, deoarece Inspectoratul de Stat în Construcții a restricționat accesul pe scara afectată, fiind un risc mare de prăbușire. Însă ieri pompierii au intrat în fiecare apartament de pe scara afectată, au verificat locuințele și nu au fost găsite animale”.

ASPA București a precizat că în situația în care sunt proprietari care spun că au pisici care s-ar fi putut ascunde la primele verificări, să îi contacteze în privat cu următoarele detalii:

„Așadar, dacă sunt proprietari care spun că au pisici care s-ar fi putut ascunde la primele verificări, vă rugăm să ne contactați în privat și să ne scrieți numele dvs., nr. apartamentului în care au rămas animale, ce animale aveți și câte și un număr de telefon de contact. După ce vom avea această centralizare, vom lua legătura din nou cu reprezentanții ISU pentru a găsi soluții pentru reverificarea acelor locuințe”, se arată pe pagina de Facebook.

Shiba și Motanschy sunt doar două dintre pisicuțele pe care stăpânii le caută cu disperare.

De asemenea, un motan care a supraviețuit exploziei din Rahova a fost luat acasă de o femeie cu suflet mare până când stăpânii lui îl vor putea recupera. Pisoiul a scăpat nevătămat din dezastru însă este speriat. El se află în siguranță, în prezent, în locuința unei doamne.

O explozie puternică a zguduit, vineri dimineață, un bloc din cartierul Rahova, sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația, produsă la etajele 5 și 6 ale unei clădiri cu opt niveluri, a provocat prăbușirea unei mari părți din peretele exterior și a declanșat intervenția în forță a pompierilor, care au activat planul roșu. În total, 20 persoane au fost rănite, iar trei au murit. Imagini de groază au fost surprinse în fața blocului, dar și în interiorul imobilului.



