Armistițiu Israel-Liban: „O zi istorică”

Președintele SUA, Donald Trump, a reacționat rapid și a descris momentul drept unul „istoric” pentru Liban, sugerând că ar putea fi începutul unei perioade mai stabile în regiune.

„S-ar putea să fi fost o zi istorică pentru Liban. Se întâmplă lucruri bune!!!”, a scris Trump pe Truth Social, exprimând totodată speranța că Hezbollah va „acționa responsabil și corect în această perioadă importantă”.

Liderul american a insistat asupra necesității păcii: „Trebuie, în sfârșit, să avem PACE!”.

Focuri de armă și rachete, în semn de sărbătoare la Beirut

La scurt timp după intrarea în vigoare a armistițiului, în capitala Libanului, Beirut, timp de aproximativ o jumătate de oră s-au auzit focuri de armă, în semn de sărbătoare, un gest simbolic care a marcat oprirea temporară a ostilităților.

Armistițiul are ca scop oprirea confruntărilor dintre Israel și Hezbollah, grupare susținută de Iran, conflict reaprins în contextul războiului mai larg dintre SUA, Israel și Iran.

Negocierile continuă între SUA și Iran: „Suntem foarte aproape de un acord”

În paralel cu încetarea focului din Liban, Trump a anunțat că o nouă rundă de negocieri între Statele Unite și Iran ar putea avea loc chiar în acest weekend. Potrivit declarațiilor sale, există semne clare că un acord este aproape.

„Vom vedea ce se va întâmpla. Dar cred că suntem foarte aproape de a încheia un acord cu Iranul”, a spus liderul american în fața Casei Albe.

Trump susține că Teheranul ar fi dispus să nu dețină arme nucleare pentru mai mult de 20 de ani, o propunere care ar putea debloca negocierile. Discuțiile recente, desfășurate la Islamabad, au arătat însă că Iranul ar accepta doar între trei și cinci ani.

Washingtonul insistă ca uraniul puternic îmbogățit să fie scos din Iran, în timp ce Teheranul cere ridicarea sancțiunilor internaționale. Surse iraniene au confirmat că se discută inclusiv despre posibilitatea ca o parte din stocul de uraniu îmbogățit să fie transferat în afara țării, o concesie importantă față de pozițiile anterioare.

Miză uriașă: petrolul, inflația și riscul unui conflict nuclear

Trump a explicat că un eventual acord cu Iranul ar avea efecte majore la nivel global. „Dacă se va întâmpla asta, petrolul va scădea mult, prețurile vor scădea mult, inflația va scădea mult și, mult mai important, nu va mai exista un holocaust nuclear”, a declarat acesta.

Războiul început pe 28 februarie, după un atac americano-israelian, a provocat mii de victime și a dus la o creștere puternică a prețurilor petrolului, afectând economia globală.

Iranul a transmis că susține încetarea focului, dar a subliniat că va redeschide Strâmtoarea Ormuz doar dacă există garanții clare că nu vor mai avea loc atacuri din partea SUA și Israelului. Închiderea Strâmtorii Ormuz, prin care trece aproximativ o cincime din petrolul mondial, a amplificat criza. Fondul Monetar Internațional a avertizat deja că un conflict prelungit ar putea împinge economia globală spre recesiune.

Petrolul începe să se ieftinească

După anunțarea armistițiului, piețele au reacționat imediat. Potrivit BBC, citat de News.ro, prețul petrolului Brent a scăzut cu aproape 1%, ajungând la 98,5 dolari pe baril, iar petrolul american s-a ieftinit cu 1,2%, până la 93,6 dolari.

Și bursele asiatice au înregistrat scăderi ușoare. Indicele Nikkei din Japonia a pierdut 0,8%, iar Kospi din Coreea de Sud a scăzut cu 0,3%, după creșterile din zilele anterioare.

Trump a declarat că a avut „discuții excelente” cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și cu președintele libanez Joseph Aoun și că intenționează să îi invite pe ambii la Casa Albă pentru negocieri „semnificative”. În același timp, SUA ar lua în calcul ridicarea sancțiunilor și deblocarea unor active iraniene de miliarde de dolari, pentru a facilita acordul.

Parteneri
Anunțul de doar 33 de cuvinte făcut de Donald Trump în urmă cu scurt timp ține primele pagini: „M-am...”. Toți au făcut ochii mari când au auzit
Viva.ro
Anunțul de doar 33 de cuvinte făcut de Donald Trump în urmă cu scurt timp ține primele pagini: „M-am...”. Toți au făcut ochii mari când au auzit
Ce au găsit anchetatorii în casa menajerei lui Cristian Staicu, medicul din București ucis și incendiat. Soțului ei nu îi vine să creadă așa ceva: „Credeam că e nevinovată”
Unica.ro
Ce au găsit anchetatorii în casa menajerei lui Cristian Staicu, medicul din București ucis și incendiat. Soțului ei nu îi vine să creadă așa ceva: „Credeam că e nevinovată”
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
Elle.ro
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
gsp
De la Survivor direct în scandalul meciurilor aranjate pentru pariuri: „Am citit că mă duc la închisoare. M-a sunat mama...”
GSP.RO
De la Survivor direct în scandalul meciurilor aranjate pentru pariuri: „Am citit că mă duc la închisoare. M-a sunat mama...”
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
GSP.RO
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
Parteneri
Umilită, rănită și îndoliată, Mihaela Rădulescu nu se oprește cu dezvăluirile. Ce a anunțat acum despre părinții lui Felix întrece orice imaginație: “Fără căsătorie...”
Libertateapentrufemei.ro
Umilită, rănită și îndoliată, Mihaela Rădulescu nu se oprește cu dezvăluirile. Ce a anunțat acum despre părinții lui Felix întrece orice imaginație: “Fără căsătorie...”
Cel mai nou cuplu din showbiz a șocat pe toată lumea! Îi iubim, îi urmărim peste tot, dar nu am fi crezut că au o relație secretă. El are 70 de ani
Avantaje.ro
Cel mai nou cuplu din showbiz a șocat pe toată lumea! Îi iubim, îi urmărim peste tot, dar nu am fi crezut că au o relație secretă. El are 70 de ani
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți
Tvmania.ro
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți

Alte știri

Cum radiezi o maşină în 2026 şi ce acte ai nevoie
Știri România 09:15
Cum radiezi o maşină în 2026 şi ce acte ai nevoie
Vremea în perioada 20 aprilie - 17 mai 2026: ploi în toată ţara săptămâna viitoare. Cum va fi vremea în minivacanţa de 1 Mai
Știri România 08:28
Vremea în perioada 20 aprilie – 17 mai 2026: ploi în toată ţara săptămâna viitoare. Cum va fi vremea în minivacanţa de 1 Mai
Parteneri
„Fabricile de mașini devin fabrici de tancuri”. Cum se sinucide economic UE și dă aripi ascensiunii fasciste
Adevarul.ro
„Fabricile de mașini devin fabrici de tancuri”. Cum se sinucide economic UE și dă aripi ascensiunii fasciste
Regizor român, film despre Steaua București la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni: „E o poveste despre relația tată-fiu”
Fanatik.ro
Regizor român, film despre Steaua București la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni: „E o poveste despre relația tată-fiu”
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Elle.ro
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
Viva.ro
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului

Monden

Alimentul banal care l-a salvat pe Mădălin Ionescu. Prezentatorul a trecut prin probleme serioase de sănătate: „Poate alții s-ar fi prăbușit”
Stiri Mondene 09:01
Alimentul banal care l-a salvat pe Mădălin Ionescu. Prezentatorul a trecut prin probleme serioase de sănătate: „Poate alții s-ar fi prăbușit”
Cine este Kaan Mirac Sezen, actorul care îl interpretează pe Cemo în serialul „Ai nimănui” de la Kanal D
Stiri Mondene 09:00
Cine este Kaan Mirac Sezen, actorul care îl interpretează pe Cemo în serialul „Ai nimănui” de la Kanal D
Parteneri
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
TVMania.ro
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
Urmează o săptămână ploioasă în toată ţara. Cum va fi vremea de 1 Mai
ObservatorNews.ro
Urmează o săptămână ploioasă în toată ţara. Cum va fi vremea de 1 Mai
Felicitări! Vedeta noastră este gravidă pentru prima oară la 42 de ani! Logodnicul e muuult mai tânăr ca ea! ”Sunt însărcinată, NU suntem însărcinați!
Libertateapentrufemei.ro
Felicitări! Vedeta noastră este gravidă pentru prima oară la 42 de ani! Logodnicul e muuult mai tânăr ca ea! ”Sunt însărcinată, NU suntem însărcinați!
Parteneri
VIDEO Marea greșeală făcută de Nicolae Ceaușescu în 1989: "A refuzat să creadă în realitatea transmisă de nemți"
GSP.ro
VIDEO Marea greșeală făcută de Nicolae Ceaușescu în 1989: "A refuzat să creadă în realitatea transmisă de nemți"
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
GSP.ro
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
Parteneri
Cât de des se uită copiii președintelui la televizor? Nicușor Dan: „Au voie, când și când, la niște filme pe calculator”
Mediafax.ro
Cât de des se uită copiii președintelui la televizor? Nicușor Dan: „Au voie, când și când, la niște filme pe calculator”
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
StirileKanalD.ro
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
Nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluirea care îți va rupe sufletul. ”Și-a dorit să mergem împreună, dar n-am mai apucat…”
Wowbiz.ro
Nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluirea care îți va rupe sufletul. ”Și-a dorit să mergem împreună, dar n-am mai apucat…”
Promo
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Advertorial
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Ultimul drum pentru Mihai, unul dintre tinerii morți în accidentul din pădurea Snagov. Scene sfâșietoare de la înmormântare
Wowbiz.ro
Ultimul drum pentru Mihai, unul dintre tinerii morți în accidentul din pădurea Snagov. Scene sfâșietoare de la înmormântare
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
Redactia.ro
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
Două mișcări tectonice azi-noapte în România! Seismele s-au produs la o diferență de doar 10 minute
KanalD.ro
Două mișcări tectonice azi-noapte în România! Seismele s-au produs la o diferență de doar 10 minute

Politic

Ilie Bolojan poate rămâne prim-ministru fără PSD. Ce se întâmplă dacă miniștrii PSD își dau demisia
Politică 08:53
Ilie Bolojan poate rămâne prim-ministru fără PSD. Ce se întâmplă dacă miniștrii PSD își dau demisia
Ilie Bolojan anunță planurile pentru 1.500 de companii de stat: TAROM și CFR intră în redresare, iar CFR Marfă și Petrotrans vor fi lichidate
Politică 16 apr.
Ilie Bolojan anunță planurile pentru 1.500 de companii de stat: TAROM și CFR intră în redresare, iar CFR Marfă și Petrotrans vor fi lichidate
Parteneri
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
ZiaruldeIasi.ro
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
Donald Trump s-a decis: schimbare majoră în privința unei importante competiții sportive. Se va întâmpla în iunie
Fanatik.ro
Donald Trump s-a decis: schimbare majoră în privința unei importante competiții sportive. Se va întâmpla în iunie
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi
Spotmedia.ro
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi