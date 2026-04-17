Armistițiu Israel-Liban: „O zi istorică”

Președintele SUA, Donald Trump, a reacționat rapid și a descris momentul drept unul „istoric” pentru Liban, sugerând că ar putea fi începutul unei perioade mai stabile în regiune.

„S-ar putea să fi fost o zi istorică pentru Liban. Se întâmplă lucruri bune!!!”, a scris Trump pe Truth Social, exprimând totodată speranța că Hezbollah va „acționa responsabil și corect în această perioadă importantă”.

Liderul american a insistat asupra necesității păcii: „Trebuie, în sfârșit, să avem PACE!”.

Focuri de armă și rachete, în semn de sărbătoare la Beirut

La scurt timp după intrarea în vigoare a armistițiului, în capitala Libanului, Beirut, timp de aproximativ o jumătate de oră s-au auzit focuri de armă, în semn de sărbătoare, un gest simbolic care a marcat oprirea temporară a ostilităților.

Terroristas de Hizballah salieron de escondites en los suburbios al sur de Beirut, disparando al aire en celebración del alto el fuego.

La exhibición también pareció indicar un desafío hacia el gobierno libanés, mientras este continúa las conversaciones sobre su posible desarme.

Armistițiul are ca scop oprirea confruntărilor dintre Israel și Hezbollah, grupare susținută de Iran, conflict reaprins în contextul războiului mai larg dintre SUA, Israel și Iran.

Negocierile continuă între SUA și Iran: „Suntem foarte aproape de un acord”

În paralel cu încetarea focului din Liban, Trump a anunțat că o nouă rundă de negocieri între Statele Unite și Iran ar putea avea loc chiar în acest weekend. Potrivit declarațiilor sale, există semne clare că un acord este aproape.

„Vom vedea ce se va întâmpla. Dar cred că suntem foarte aproape de a încheia un acord cu Iranul”, a spus liderul american în fața Casei Albe.

Trump susține că Teheranul ar fi dispus să nu dețină arme nucleare pentru mai mult de 20 de ani, o propunere care ar putea debloca negocierile. Discuțiile recente, desfășurate la Islamabad, au arătat însă că Iranul ar accepta doar între trei și cinci ani.

Washingtonul insistă ca uraniul puternic îmbogățit să fie scos din Iran, în timp ce Teheranul cere ridicarea sancțiunilor internaționale. Surse iraniene au confirmat că se discută inclusiv despre posibilitatea ca o parte din stocul de uraniu îmbogățit să fie transferat în afara țării, o concesie importantă față de pozițiile anterioare.

Miză uriașă: petrolul, inflația și riscul unui conflict nuclear

Trump a explicat că un eventual acord cu Iranul ar avea efecte majore la nivel global. „Dacă se va întâmpla asta, petrolul va scădea mult, prețurile vor scădea mult, inflația va scădea mult și, mult mai important, nu va mai exista un holocaust nuclear”, a declarat acesta.

Războiul început pe 28 februarie, după un atac americano-israelian, a provocat mii de victime și a dus la o creștere puternică a prețurilor petrolului, afectând economia globală.

Iranul a transmis că susține încetarea focului, dar a subliniat că va redeschide Strâmtoarea Ormuz doar dacă există garanții clare că nu vor mai avea loc atacuri din partea SUA și Israelului. Închiderea Strâmtorii Ormuz, prin care trece aproximativ o cincime din petrolul mondial, a amplificat criza. Fondul Monetar Internațional a avertizat deja că un conflict prelungit ar putea împinge economia globală spre recesiune.

Petrolul începe să se ieftinească

După anunțarea armistițiului, piețele au reacționat imediat. Potrivit BBC, citat de News.ro, prețul petrolului Brent a scăzut cu aproape 1%, ajungând la 98,5 dolari pe baril, iar petrolul american s-a ieftinit cu 1,2%, până la 93,6 dolari.

Și bursele asiatice au înregistrat scăderi ușoare. Indicele Nikkei din Japonia a pierdut 0,8%, iar Kospi din Coreea de Sud a scăzut cu 0,3%, după creșterile din zilele anterioare.

Trump a declarat că a avut „discuții excelente” cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și cu președintele libanez Joseph Aoun și că intenționează să îi invite pe ambii la Casa Albă pentru negocieri „semnificative”. În același timp, SUA ar lua în calcul ridicarea sancțiunilor și deblocarea unor active iraniene de miliarde de dolari, pentru a facilita acordul.

