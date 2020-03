De Petre Dobrescu,

Promobot nu ar fi cerut permisiunea de a folosi chipul actorului de origine austriacă, scrie The Moscow Times, care citează TMZ.

După prima apariție a robotului, la un eveniment public la care Promobot și-a expus noile creații, Arnold a cerut, prin avocații săi, ca androidul să fie retras.

.@Schwarzeneggers creepy robot figure wants to be your friend! Arnold you down to be friends with it? pic.twitter.com/8ULXeFPbGq