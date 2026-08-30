Mai multe focuri s-au tras în mulțime

Incidentul s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, 30 august, în zona hipodromului din Schachen, unde se desfășura „Aarauer Rave”, o petrecere techno organizată anual. Primele informații transmise de poliția cantonului Aarau vorbeau despre mai multe victime și despre o intervenție de amploare. Ulterior, autoritățile au confirmat că o persoană a murit, iar cel puțin alte cinci au fost rănite. Unele dintre victime sunt în stare gravă.

Petrecerea începuse sâmbătă, la ora 15.00, și urma să se încheie duminică, la ora 2.00. Aproximativ 3.500 de persoane au participat la eveniment, potrivit presei elvețiene. Focurile de armă au fost trase în jurul orei 2.30, în apropierea hipodromului. Vanessa Rumpold, purtătoarea de cuvânt a poliției cantonale, a confirmat că „mai multe focuri de armă au fost trase în cadrul unui grup mare de persoane”, potrivit AFP.

Un martor citat de publicația elvețiană Blick , parte a Grupului Ringier, a povestit că muzica s-a oprit, iar după numai câteva minute a auzit împușcăturile.

„Credeam că sunt artificii”, a spus acesta.

Martorul a relatat că un bărbat i-a spus să se ascundă în spatele unui frigider. Inițial, nu a înțeles de ce, pentru că era convins că zgomotele provin de la artificii. Când a ieșit din zona în care se afla, și-a dat seama că erau focuri de armă.

„Toată lumea la pământ!”

Mai mulți martori au descris momentele de panică din timpul atacului. Participanții ar fi confundat inițial împușcăturile cu artificiile, după ce au observat și scântei în zona tavanului. Apoi cineva a strigat: „Toată lumea la pământ!”.

Mai mulți oameni s-au ascuns sub pupitrul DJ-ului, în timp ce alții au încercat să acorde primul ajutor persoanelor împușcate. Unul dintre martorii citați de Blick a relatat că a încercat, împreună cu alte persoane, să salveze o femeie rănită grav.

Un mort și cel puțin cinci răniți

Poliția cantonului Aargau a confirmat duminică dimineață că atacul s-a soldat cu un mort și cel puțin cinci răniți, unii dintre ei grav, potrivit Reuters. Identitatea persoanei care și-a pierdut viața nu a fost făcută publică. Autoritățile nu au comunicat nici vârstele victimelor.

Atac Armat Aarau Elveția (5)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

Deocamdată nu este cunoscut motivul pentru care au fost trase focurile de armă și nici împrejurările exacte care au precedat incidentul.

Operațiune de amploare în Aarau. Poliția îi caută pe cei responsabili

După atac, forțele de ordine au izolat o zonă extinsă din Aarau și au suplimentat numărul polițiștilor atât în oraș, cât și în împrejurimi. Poliția a declanșat o operațiune de căutare și le-a cerut oamenilor să evite zona Schachen.

Autoritățile au făcut și un apel către participanții care au filmat sau fotografiat momentele dinaintea și din timpul atacului să pună materialele la dispoziția anchetatorilor. La operațiune participă numeroase echipaje de poliție, pompieri și servicii medicale. Potrivit televiziunii publice elvețiene SRF, a fost mobilizat inclusiv un elicopter Super Puma al armatei elvețiene.

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