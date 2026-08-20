Explozii masive în zonele rezidențiale

Printre țintele afectate direct de explozii și de căderile de resturi de rachete se numără un spital pentru copii, dar și numeroase clădiri rezidențiale, relatează The kyiv Independent, AFP și BBC.

Unde de șoc extrem de puternice au provocat prăbușirea unor structuri ale unitații medicale, spulberând geamurile și distrugând echipamente esențiale.

Autoritățile locale au raportat că sistemele de apărare antiaeriană au funcționat aproape neîncetat pe parcursul nopții și al dimineții pentru a intercepta proiectilele de mare viteză.

Cu toate acestea, volumul uriaș de muniție lansat de ruși a suprasolicitat defensiva capitalei, iar mai multe explozii au zguduit zonele de locuit, provocând incendii devastatoare la blocuri de locuințe și la infrastructura civilă.

Atacul devastator lansat de Rusia în cursul nopții a declanșat alertă și în România, după ce sistemele radar au detectat o dronă care a intrat în spațiul aerian național și s-a prăbușit în județul Tulcea.

Loviturile de la Kiev au vizat direct zone rezidențiale, depozite și infrastructură civilă. Primarul capitalei ucrainene, Vitali Klitschko, a anunțat că sunt mai multe persoane decedate și 33 de răniți, în timp ce administrația militară a confirmat avarierea unei facilități medicale și a unei instituții de învățământ.

Un bărbat și-a pierdut viața în raionul Brovari, situat în regiunea Kiev, unde un obiectiv industrial a fost cuprins de flăcări în urma bombardamentelor.

Intensificarea atacurilor pe distanțe lungi în ultimele luni a dus la creșterea accentuată a numărului de victime civile de ambele părți ale frontului. În timpul nopții, forțele aeriene ucrainene au avertizat cu privire la lansarea unor rachete de tip „Kalibr” din Marea Neagră, care au trecut prin apropierea localității Kaharlîk înainte de a lovi ținte din zona capitalei.

Alertă de securitate pe flancul estic al NATO

Severitatea bombardamentelor de la graniță a mobilizat imediat forțele aliate. Comandamentul militar din Polonia a activat sistemele de apărare antiaeriană și a ridicat avioane de luptă pentru securizarea spațiului aerian de la frontiera cu Ucraina.

Ministerul Apărării Naționale din România a informat că sistemele de radar au interceptat ținte aeriene în apropierea graniței, fiind trimise în misiune de cercetare două aeronave de luptă spaniole aflate sub comandă NATO și un elicopter al Forțelor Aeriene Române.

Conform MApN, o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc în zona orașului Galați și s-a prăbușit ulterior într-o zonă nepopulată din județul Tulcea.

Val masiv de drone lansat spre Moscova

Răspunsul ucrainean nu s-a lăsat așteptat, Rusia raportând la rândul ei unul dintre cele mai mari atacuri cu drone din ultimele luni.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că peste 250 de drone ucrainene au fost direcționate spre regiunea capitalei ruse între miercuri noaptea și joi dimineața.

Oficialul rus a susținut că majoritatea au fost doborâte la distanță mare de oraș, 28 dintre acestea fiind neutralizate chiar în regiunea Moscovei.

Intensificarea ripostelor ucrainene pe teritoriul rus vine în contextul încercărilor Kievului de a punea presiune pe Kremlin pentru deschiderea unor negocieri de pace care să pună capăt celui mai sângeros conflict european de la Al Doilea Război Mondial.

Mesajul lui Zelenski după atacul devastator

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că moartea civililor în urma celor mai recente bombardamente asupra capitalei este consecința directă a lipsei acute de rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană, echipamente esențiale pe care Kievul se bazează exclusiv prin livrările de la aliații occidentali.

Într-un mesaj dur publicat pe canalul său de Telegram, liderul de la Kiev a subliniat că incapacitatea partenerilor de a asigura un scut defensiv complet oferă Moscovei posibilitatea de a continua tactica terorii aeriene.

El a afirmat că „atâta timp cât Ucraina nu are suficiente sisteme antibalistice, Rusia nu se va gândi serios la pace”.

Loviturile aeriene asupra Kievului au început în jurul miezului nopții, când sirenele de alarmă au răsunat în întreg orașul, fiind urmate rapid de impactul a aproximativ 20 de rachete rusești de mare precizie. Deflagrațiile puternice au avariat grav rețeaua energetică, întrerupând alimentarea cu energie electrică pentru mii de gospodării și aruncând părți extinse din regiunea capitalei în întuneric.

În urma tragediei soldate cu pierderi de vieți omenești și pagube materiale majore, autoritățile locale au stabilit ca ziua de vineri să fie declarată zi de doliu, în memoria tuturor celor care și-au pierdut viața în timpul bombardamentelor nocturne.

Pe de altă parte, Parlamentul Ucrainei a confirmat miercuri, 19 august, nominalizările pentru posturile de miniștri ai apărării și de externe. Evgheni Khmara, ales de parlamentari cu 312 voturi din 450, este al cincilea ministru al apărării de la începutul invaziei Rusiei în țara vecină, în februarie 2022.

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