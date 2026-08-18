Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că cel puțin 187 de drone ucrainene au fost doborâte deasupra regiunii Moscova în timpul atacului, iar peste 600 au fost lansate în regiune.

Potrivit canalului ucrainean de monitorizare „Exilenova Plus”, în timpul operațiunilor de apărare antiaeriană ar fi fost lovită o clădire rezidențială din Pavlovski Posad, oraș aflat la aproximativ 67 de kilometri de Moscova.

#Moscow region is under a drone attack.



At least one building has reportedly caught fire following what appears to have been a rather unsuccessful performance by the #ruZZian air defenses. The Moscow Oil Refinery is reportedly located nearby, pic.twitter.com/0aK0mAGpop — Aurora Borealis 🤫 (@aborealis940) August 18, 2026

Mai exact, sistemele ruse de apărare aeriană ar fi lovit o clădire rezidențială din orașul Pavlovski Posad.

Pe acoperișul clădirii ar fi izbucnit un incendiu.

Massive Ukrainian drone attack on Moscow Oblast. pic.twitter.com/WztuCBnrNz — Gameover 🇦🇺🇮🇱 (@MarkoS2075) August 18, 2026

Un alt incendiu ar fi fost observat la o fabrică de aluminiu din regiunea Moscovei, în timp ce un al treilea a fost raportat la o locuință din Lyubertsy, localitate aflată în apropierea capitalei ruse.

Amploarea pagubelor nu este clară, informațiile nu au putut fi verificate independent.

Atacul raportat are loc la două zile după un alt atac cu drone asupra regiunii Moscovei.

Pe 16 august, un depozit aparținând retailerului online rus Wildberries a fost avariat în urma unui atac de amploare.

Atacurile asupra Moscovei au devenit din ce în ce mai frecvente în ultimele luni din cauza dezvoltării dronelor ucrainene.

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