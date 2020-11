Au trecut 3 ani de la moartea Stelei Popescu. Fostul soț al actriței, Dan Puican, i-a organizat parastasul. „A fost iubirea mea din tinerețe”

„I-am dat de pomană niște pachete și pentru că a fost dezlegare la pește în postul Crăciunului, i-am dat de pomană și pește. Stelei îi plăcea mult. Soția mea a visat-o joi. Stela a fost iubirea mea din tinerețe.

Stela Popescu și Dan Puican

Am rămas în relații bune. Am colindat pe 5 continente împreună, am fost în 35 țări, iar soția mea s-a împrietenit cu ea. Venea la noi la masă. Soția îi făcea zacuscă și alte bunătăți de casă.

Chiar înainte să moară am vorbit cu ea marți, ca să vină la noi la masă sâmbătă, soția o aștepta cu pește și m-a întrebat dacă am și vin din acela bun, roșu, căci îi plăcea vinul roșu. Iar joi seara a murit.

Un prieten contabil, domnul Duru, a alertat-o pe Doina, fata adoptivă a Stelei, că nu răspundea la telefon și așa a găsit-o pe jos, în casă. Anul acesta n-am mai ajuns la cimitir, doar la biserică”, a declarat Dan Puican pentru Click!

