Ministrul Mediului, avertisment pentru românii care și-au dezactivat mesajele RO-Alert

Ministra Mediului a făcut un apel important către români în contextul codului roșu de ploi torențiale emis pentru cinci județe și Capitală. Într-o intervenție la Antena 3 CNN, Diana Buzioanu a subliniat importanța primirii mesajelor Ro-Alert pe telefoanele mobile.

Potrivit ministrului, au fost organizate mai multe comitete ministeriale pentru situații de urgență în zonele afectate.

„Sunt prezente la fața locului pentru a avea și intervenții în măsura în care este nevoie. Monitorizăm constant absolut toate lucrările care sunt împotriva inundațiilor și avem monitorizarea și pentru precipitații.

Absolut toate alertele care trebuie să fie trimise sunt trimise în timp imediat. Tocmai de aceea își și sfătuim pe toți românii să urmărească aceste alerte. Știu că o parte din oamenii care ascultă această intervenție și-au setat inclusiv pe telefon să nu mai primească alertele de la Ro-Alert”, a spus Diana Buzoianu.

De ce sunt importante notificările RO-Alert

Ministrul a evidențiat rolul crucial al sistemului Ro-Alert în asigurarea siguranței cetățenilor. Diana Buzioanu le recomandă românilor să activeze notificările RO-Alert măcar în timpul acestor coduri și spune că mesajele pot face diferența într-o situație critică.

Apocalipsa după Bolojan: Angajații Senatului au fost anunțați verbal că le va scădea din nou salariul, cu 10%. Ministerul Finanțelor a cerut reduceri de cheltuieli
Recomandări
Apocalipsa după Bolojan: Angajații Senatului au fost anunțați verbal că le va scădea din nou salariul, cu 10%. Ministerul Finanțelor a cerut reduceri de cheltuieli

„Sfatul nostru este să spuneți în setări că doriți să primiți alertele acestea, pentru că ele pot face diferența între siguranța dvs. sau a vă expune unor riscuri de care pur și simplu nu aflați la timp, pentru că nu primiți aceste alerte”, a explicat Buzoianu.

Cod roșu de ploi torențiale în București și alte cinci județe din România

Avertizarea de cod roșu a intrat în vigoare marți la ora 21.00 și este valabilă până miercuri la ora 15.00. Atenționarea vizează Bucureștiul și județele Ilfov, Giurgiu, Călărași, Constanța și Ialomița. Elena Mateescu, directorul ANM, a oferit informații suplimentare despre situația meteorologică.

„În intervalul codului roșu, de la ora 21.00 și până mâine la 15.00, putem să avem pe secvențe scurte de timp sau prin acumulare, cantități de până la 100l/m² sau chiar de 120-140l/m² 140l/m”, a spus aceasta, la Antena 3 CNN.

Directorul ANM a explicat că ciclonul s-a format în Mediterană și este încărcat cu umezeală din bazinul vestic al Mării Negre. Acest lucru generează cantități importante de precipitații în sud-estul României.

În contextul acestor condiții meteorologice extreme, autoritățile recomandă populației să rămână vigilentă și să urmeze instrucțiunile transmise prin sistemul Ro-Alert. Este esențial ca cetățenii să își activeze notificările pentru aceste alerte pe dispozitivele mobile.

Recomandările autorităților în timpul codului roșu de ploi torențiale

Autoritățile au emis o avertizare RO-Alert marți seara, cu puțin timp înainte să intre în vigoare codul roșu de ploi torențiale din București și din cele cinci județe învecinate. În contextul fenomenelor meteo extreme, autoritățile din Capitală recomandă:

  • Evitați deplasările neesențiale, mai ales în zonele aglomerate și inundabile.
  • Luați măsuri de adăpostire și autoprotecție pentru a vă proteja pe durata fenomenelor extreme.
  • Fiți atenți la mesajele oficiale și avertismentele transmise prin sistemul RO-Alert.
  • Pregătiți-vă pentru eventuale inundații prin asigurarea protecției locuinței și a bunurilor.
  • Urmăriți informațiile disponibile pe site-urile și aplicațiile oficiale ale DSU, IGSU, ANM și CNAIR.
  • Conștientizați că ploile vor fi abundente, cu riscuri crescute de inundații și perturbări ale traficului.
  • Respectați decizia autorităților de suspendare a activității în unitățile de învățământ pentru siguranța copiilor.
  • În cazul în care locuiți în zone cu risc de inundații, urmați indicațiile de evacuare sau alte recomandări specifice ale autorităților.

În București, școlile vor fi închise în cursul zilei de 8 octombrie 2025, ca urmare a codului roșu de ploi torențiale. Totodată, Primăria Capitalei a pregătit un număr de telefon gratuit pentru persoanele care trebuie să reporteze eventuale incidente cauzate de fenomenele meteorologice.

