Mesaj RO-Alert în București. Cod roșu de ploi abundente: „Evitați deplasările și luați măsuri de adăpostire”

Care este perioada de manifestare a fenomenelor meteo extreme

Perioada de manifestare a fenomenelor periculoase este între 7 octombrie, ora 21:00 și 8 octombrie, ora 15:00.

Locuitorii Capitalei au fost îndemnați prin sistemul RO-Alert să evite deplasările și să ia măsuri de adăpostire și autoprotecție.

De asemenea, pe parcursul codului roșu ne mai putem aștepta la mesaje similare. Șeful DSU, Raed Arafat, a lansat marți dimineață, la televiziunea Digi24, un apel către cetățeni în contextul avertizărilor de cod roșu pentru ploi torențiale și vânt puternic. El a subliniat importanța măsurilor de precauție și a utilizării sistemului Ro-Alert.

Ce reprezintă codul roșu

Codul roșu reprezintă cea mai gravă și rară avertizare meteorologică emisă de ANM și semnalează fenomene meteo extreme, cu un grad de intensitate foarte mare, capabile să producă efecte dezastruoase asupra populației, infrastructurii și mediului.

Recomandări în cazul unei inundații

În cazul unei inundații, este important să urmezi câteva măsuri de siguranță, conform Fiipregătit.ro.

–Evaluează situația: dacă te afli într-o zonă afectată de inundații, fii atent la anunțurile autorităților și la prognozele meteo.

–Evacuare: dacă se recomandă evacuarea, urmează instrucțiunile autorităților. Părăsește zona afectată cât mai repede posibil.

–Refugiu: mergi la un loc înalt, departe de apă. Dacă ești în interior, mută-te la etajul superior al clădirii.

–Nu traversa ape curgătoare: Chiar și ape care par puțin adânci pot fi periculoase. Nu încerca să traversezi drumuri inundate.

–Pregătirea unui kit de urgență: Asigură-te că ai un kit de urgență care să conțină apă, alimente neperisabile, un radio cu baterii, lanterne, medicamente și documente importante.

–Informații: Rămâi informat prin radio sau aplicații de știri despre evoluția situației.

În caz de urgență, nu ezita să suni la 112 pentru ajutor. Fii pregătit și ai grijă de siguranța ta și a celor din jur!





