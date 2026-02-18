În urma acestor probleme, trenurile care urmau să sosească sau să plece din Gara de Nord înregistrează întârzieri semnificative, de sute de minute, iar șase zboruri au fost anulate pe cele două aeroporturi din București.

Trenurile au întârzieri de sute de minute

Trenurile care urmau să ajungă la București miercuri dimineață, în Gara de Nord, au întârzieri de sute de minute. Unul dintre ele, IRN 1658 Vatra Dornei-Băi, al CFR, are o întârziere de 180 de minute, adică trei ore, la ora 08:00 dimineața.

Alte garnituri au și ele întârzieri asemănătoare, de 170, 150 sau 140 de minute, ceea ce înseamnă mult mai mult de două ore.

Zăpada a dat peste cap și trenurile, și avioanele din România: întârzieri de sute de minute și zboruri anulate

Sursa: cfr.ro

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. a anunțat miercuri dimineața că pe Magistrala 300, între stațiile Crivina și Brazi, circulația trenurilor este blocată din cauza unor copaci căzuți peste liniile de contact.

„Începând cu ora 02:11, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate București, s-a înregistrat lipsă de tensiune în linia de contact pe firul I, ca urmare a căderii unui copac peste rețeaua de contact la km 44+500. Pentru remedierea deranjamentului a fost îndrumată o drezină pantograf de la Ploiești”, au declarat reprezentanții CFR.

Problemele au escaladat la ora 03:15, când lipsa de tensiune s-a extins și pe firul II, după ce un alt copac a căzut, afectând ambele fire de circulație.

„În urma verificărilor, echipele de intervenție au constatat că arborele căzut a afectat și firul I, identificând console rupte pe ambele fire. Pentru remediere acționează și drezina pantograf îndrumată din Stația Chitila”, conform aceleiași surse.

Pentru asigurarea intervențiilor în siguranță, CFR a dispus scoaterea tensiunii pe firul I Brazi – Ploiești Vest, linia 5 din Stația Brazi și firul I Ploiești Vest – Ploiești Sud, începând cu ora 04:00.

Echipele de intervenție lucrează pentru îndepărtarea copacilor căzuți, înlocuirea elementelor avariate și verificarea instalațiilor, urmărind reluarea circulației în condiții normale de siguranță.

Avioane anulate și deviate pe alte aeroporturi

Mai multe curse aeriene au fost anulate miercuri dimineaţa din cauza ninsorii abundente şi a viscolului puternic, iar cinci aeronave au fost deviate pe alte aeroporturi, a anunţat Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB).

„Traficul aerian pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi pe Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa Aurel Vlaicu se desfăşoară în condiţii de ninsoare abundentă şi viscol puternic, în rafale care transportă zăpada la sol, îngreunând activităţile aeroportuare”, au transmis reprezentanţii CNAB.

Curse anulate

Din cauza condiţiilor meteo, au fost anulate cursele:

  • LOT 643/644 Varşovia – Bucureşti – Varşovia
  • Tarom RO 210 Chişinău – Bucureşti
  • Tarom 810 Suceava – Bucureşti
  • Turkish Airlines 1043/1044 Istanbul – Bucureşti – Istanbul.

Avioane deviate

De asemenea, ninsoarea abundentă a deviat cinci aeronave pe alte aeroporturi:

  • Ryanair 5262 Dublin – Bucureşti a aterizat la Varna
  • WizzAir 3290 Porto – Bucureşti a aterizat la Sofia
  • Hisky 236 Tel Aviv – Bucureşti a aterizat la Cluj
  • DanAir 508 Dublin – Bucureşti va ateriza la Craiova
  • Qatar Airways 219 Doha – Bucureşti va ateriza la Atena.

Compania de Aeroporturi Bucureşti mai precizează că zborurile pot înregistra întârzieri generate de necesitatea degivrării aeronavelor, pe care companiile aeriene o fac după îmbarcarea pasagerilor, dar şi de operaţiunile îngreunate la sol din cauza ninsorii.

„Se intervine constant cu cele 58 de utilaje proprii, aflate la dispoziţia celor două aeroporturi ale Bucureştiului, pentru deszăpezirea pistelor, platformelor şi căilor de rulare a avioanelor”, au mai precizat reprezentanţii CNAB.

Primele zboruri de azi dimineață ar fi trebuit să decoleze de pe aeroporturile din București încă de la ora 5, „însă până la ora 07:45 nu a decolat niciun avion din capitala României. De asemenea, și aterizările sunt afectate, mai multe zboruri cu destinația București au aterizat pe alte aeroporturi din regiune ori s-au întors pe aeroportul de origine”, anunță Boarding Pass, pe pagina de Facebook.

În total, mai spune compania sunt afectate peste 20 de decolări, atât către destinații interne, cât și către destinații externe și este posibil să apară mai multe anulări în orele ce urmează.

Circulaţia STB, afectată în Bucureşti din cauza ninsorii şi viscolului

Circulaţia mijloacelor de transport public din Bucureşti este perturbată miercuri dimineaţa, din cauza ninsorii şi a viscolului puternic, conform unui anunţ făcut de Societatea de Transport Bucureşti (STB) pe reţeaua X.

„În contextul avertizării meteorologice, circulaţia transportului public este afectată pe mai multe trasee din Capitală. Echipele STB acţionează în teren, împreună cu operatorii de salubritate, pentru deszăpezirea drumurilor, a liniilor de tramvai, a macazelor şi a zonelor critice”, se arată în mesajul transmis de STB.

STB a activat marţi planul de intervenţie pentru a asigura siguranţa transportului public, în urma avertizării Cod portocaliu emisă pentru Bucureşti.

În cadrul măsurilor, au fost pregătite 33 de vagoane plug-perie pentru a curăţa liniile de tramvai şi 11 utilaje de deszăpezire pentru autobaze şi depouri. De asemenea, 225 de angajaţi au fost mobilizaţi pentru intervenţii rapide.

„Echipele STB vor acţiona permanent pentru menţinerea liniilor de tramvai în stare de funcţionare, pentru curăţarea macazelor, precum şi a refugiilor din staţiile de tramvai. Recomandăm cetăţenilor să evite deplasările neesenţiale şi să consulte aplicaţia InfoTB pentru informaţii actualizate în timp real”, a transmis STB.

Drumuri blocate și școli închise

De asemenea, circulația rutieră este blocată pe autostrăzile A1, A3, A7 și A0, precum și pe drumurile naționale DN 22, DN 2B, DN 23B și pe Centura Capitalei, iar mai multe drumuri naționale sunt închise.

În București și Ilfov, pompierii au avut peste 100 de intervenții pentru îndepărtarea copacilor căzuți și a elementelor de construcție desprinse de viscol.

Din cauza condițiilor meteo, cursurile școlare se desfășoară online în județele Vrancea, Galați și Giurgiu.

Cod roșu de ninsori în București și Ilfov, ISU a dat RO-Alert

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, în această noapte, două avertizări de tip cod roșu de ninsori abundente pentru București și județul Ilfov, valabile până la ora 8:20.

Totodată, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) a trimis un mesaj RO-Alert în care oamenii au fost îndemnați să evite să iasă cu mașina.

Inițial, ANM a emis o avertizare generală de tip cod portocaliu de ninsori și viscol, însă cantitățile uriașe de ninsori căzute în ultimele ore i-a forțat pe meteorologi să emită și avertizări de tip cod roșu.

În total, până la ora 4:30, potrivit specialiștilor ANM, în București și județul Ilfov s-a depus un strat de 30-35 de centimetri de zăpadă, iar ninsoare continuă, fiind așteptat un nou strat de zăpadă de până la 20 de centimetri.

Ieri, Administrația Națională de Meteorologie a emis o alertă de tip cod portocaliu de ninsori în București și alte 12 județe, iar Elena Mateescu, directorul ANM, a vorbit despre cel mai sever episod de iarnă din acest sezon.

Marți, meteorologii au emis și prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, valabilă în intervalul 16 februarie – 15 martie 2026.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cod roșu de ninsori în București și Ilfov. Mesaj RO-Alert trimis de ISU: „Evitați deplasarea cu autoturismul în zonă!”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum arată acum Raluca Turcan. Așa arăta înainte, acum are aproape 50 de ani și este schimbată radical. Și-a lăsat părul lung, are pomeții mai pronunțați, ridurile mai netezite, nasul mai mic, buzele mai pline
Viva.ro
Cum arată acum Raluca Turcan. Așa arăta înainte, acum are aproape 50 de ani și este schimbată radical. Și-a lăsat părul lung, are pomeții mai pronunțați, ridurile mai netezite, nasul mai mic, buzele mai pline
Wow, ce băiat frumos!! Nepotul cel mare al lui Traian Băsescu, Radu, fiul Ioanei Băsescu, are 10 ani și e pasionat de sporturi extreme! Fostul Președinte are cu ce se mândri! Imagini rare cu băiatul / FOTO
Unica.ro
Wow, ce băiat frumos!! Nepotul cel mare al lui Traian Băsescu, Radu, fiul Ioanei Băsescu, are 10 ani și e pasionat de sporturi extreme! Fostul Președinte are cu ce se mândri! Imagini rare cu băiatul / FOTO
Mai îndrăgostită ca oricând! Alexia Eram, escapada romantică alături de iubitul ei. În ce ipostaze tandre s-au pozat în Paris. Foto
Elle.ro
Mai îndrăgostită ca oricând! Alexia Eram, escapada romantică alături de iubitul ei. În ce ipostaze tandre s-au pozat în Paris. Foto
gsp
Dezastru pentru Gigi Nețoiu! Merge la tribunal, după ce investiția de 6 milioane de euro a fost distrusă
GSP.RO
Dezastru pentru Gigi Nețoiu! Merge la tribunal, după ce investiția de 6 milioane de euro a fost distrusă
Ilie Dumitrescu, atacat de interlopi în Centrul Vechi. Episod șocant de acum 18 ani: „Am avut pistol la cap, am avut cuțit la gât să-l salvăm”
GSP.RO
Ilie Dumitrescu, atacat de interlopi în Centrul Vechi. Episod șocant de acum 18 ani: „Am avut pistol la cap, am avut cuțit la gât să-l salvăm”
Parteneri
Irina Tănase, apariție neașteptată la 4 ani de la despărțirea de Liviu Dragnea! A rupt tăcerea și a transmis un mesaj exploziv: „Doar naivitatea mea m-a adus în fața acestei situații”
Libertateapentrufemei.ro
Irina Tănase, apariție neașteptată la 4 ani de la despărțirea de Liviu Dragnea! A rupt tăcerea și a transmis un mesaj exploziv: „Doar naivitatea mea m-a adus în fața acestei situații”
Doamne, cât a crescu! Cum arată Lilibet, fiica lui Meghan Markle și a Prințului Harry! E superbă! Imaginea care i-a emoționat pe fani
Avantaje.ro
Doamne, cât a crescu! Cum arată Lilibet, fiica lui Meghan Markle și a Prințului Harry! E superbă! Imaginea care i-a emoționat pe fani
Ea este marea speranță a României la JO 2026! Julia Sauter intră AZI pe gheață la Milano-Cortina. La ce oră o vedem în direct pe Eurosport
Tvmania.ro
Ea este marea speranță a României la JO 2026! Julia Sauter intră AZI pe gheață la Milano-Cortina. La ce oră o vedem în direct pe Eurosport

Alte știri

Lista cu drumuri naționale și autostrăzi închise din cauza ninsorilor abundente. A fost emis mesaj RO-Alert
LiveText
Știri România 07:34
Lista cu drumuri naționale și autostrăzi închise din cauza ninsorilor abundente. A fost emis mesaj RO-Alert
Cum s-a rătăcit un plic cu bani „pentru ministrul economiei”: „N-a ajuns ce trebuie la el. E supărat omu’ foc”. Caz de corupție în industria apărării
Știri România 07:00
Cum s-a rătăcit un plic cu bani „pentru ministrul economiei”: „N-a ajuns ce trebuie la el. E supărat omu’ foc”. Caz de corupție în industria apărării
Parteneri
Iranul a lansat rachete spre Strâmtoarea Ormuz. Liderul suprem iranian amenință să scufunde navele de război americane
Adevarul.ro
Iranul a lansat rachete spre Strâmtoarea Ormuz. Liderul suprem iranian amenință să scufunde navele de război americane
De unde a plecat căderea lui Dinamo: ”Mergeam direct în Liga Campionilor! Totul a fost împotriva noastră”
Fanatik.ro
De unde a plecat căderea lui Dinamo: ”Mergeam direct în Liga Campionilor! Totul a fost împotriva noastră”
Apocalipsa AI din Silicon Valley: De ce ar trebui să ascultăm, dar nu să intrăm în panică
Financiarul.ro
Apocalipsa AI din Silicon Valley: De ce ar trebui să ascultăm, dar nu să intrăm în panică
Superliga.ro (P)
Danny Armstrong, scoțianul care a devenit erou în derby-ul României: „Cea mai frumoasă noapte din cariera mea”
Danny Armstrong, scoțianul care a devenit erou în derby-ul României: „Cea mai frumoasă noapte din cariera mea”
Cu ce rămânem după etapa a 27-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 27-a din Superliga
Parteneri
Cristina Ciobănașu, despre relația actuală cu fostul ei logodnic, Vlad Gherman. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut actrița: „El îmi povestea de când filma, deci eu…”
Elle.ro
Cristina Ciobănașu, despre relația actuală cu fostul ei logodnic, Vlad Gherman. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut actrița: „El îmi povestea de când filma, deci eu…”
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Unica.ro
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”
Viva.ro
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”

Monden

Cine este Ștefan Turian de la „Chefi la cuțite” 2026. Sezonul 17 începe din 2 martie. „Am venit să sting lumina”
Stiri Mondene 17 feb.
Cine este Ștefan Turian de la „Chefi la cuțite” 2026. Sezonul 17 începe din 2 martie. „Am venit să sting lumina”
Desafio: Aventura 17 februarie 2026. Vladimir Drăghia, în fața unei alegeri care schimbă tot
Stiri Mondene 17 feb.
Desafio: Aventura 17 februarie 2026. Vladimir Drăghia, în fața unei alegeri care schimbă tot
Parteneri
Alexia Eram, vizită secretă la Paris! Cum arată soacra Andreei Esca: „Ochii aceia de un albastru irezistibil”. Detaliul care i-a uimit pe fani
TVMania.ro
Alexia Eram, vizită secretă la Paris! Cum arată soacra Andreei Esca: „Ochii aceia de un albastru irezistibil”. Detaliul care i-a uimit pe fani
Factura primită de un timişorean pentru roaming, după ce telefonul s-a conectat la reţeaua din Serbia
ObservatorNews.ro
Factura primită de un timişorean pentru roaming, după ce telefonul s-a conectat la reţeaua din Serbia
România a rămas fără cuvinte! Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un cuplu. Da, ai citit bine, se iubesc și nu o ascund! Anunțul a căzut ca un trăsnet
Libertateapentrufemei.ro
România a rămas fără cuvinte! Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un cuplu. Da, ai citit bine, se iubesc și nu o ascund! Anunțul a căzut ca un trăsnet
Parteneri
Stenograme incredibile: cum negocia Craiova Maxima vânzarea de meciuri! Cămătaru: „Mi-a dat zece «garoafe»” + „«Materialul» e la Ștefănescu!” » Reacția: „Să fie de capu' lor!”
GSP.ro
Stenograme incredibile: cum negocia Craiova Maxima vânzarea de meciuri! Cămătaru: „Mi-a dat zece «garoafe»” + „«Materialul» e la Ștefănescu!” » Reacția: „Să fie de capu' lor!”
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
GSP.ro
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
Parteneri
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Mediafax.ro
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Cătălin Măruță a dat marea lovitura la putin timp după ce a plecat de la Pro TV. Vedeta TV a și semnat contractul. Fanii sunt în delir
Redactia.ro
Cătălin Măruță a dat marea lovitura la putin timp după ce a plecat de la Pro TV. Vedeta TV a și semnat contractul. Fanii sunt în delir
Denisa Alexandra, o suceveancă de 15 ani, a fost dată dispărută la nivel internațional. Unde a fost văzută ultima dată
KanalD.ro
Denisa Alexandra, o suceveancă de 15 ani, a fost dată dispărută la nivel internațional. Unde a fost văzută ultima dată

Politic

CCR poate da astăzi un verdict la pensiile speciale ale magistraților după 5 amânări. Ce variante au cei 9 judecători, după ce Lia Savonea a cerut sesizarea CJUE
Politică 07:04
CCR poate da astăzi un verdict la pensiile speciale ale magistraților după 5 amânări. Ce variante au cei 9 judecători, după ce Lia Savonea a cerut sesizarea CJUE
Cele 34 de tablouri din Colecția Darius Vâlcov au fost vândute în 3 ore, cu aproape 800.000 de euro, la o licitație. Cele mai scumpe piese adjudecate
Politică 17 feb.
Cele 34 de tablouri din Colecția Darius Vâlcov au fost vândute în 3 ore, cu aproape 800.000 de euro, la o licitație. Cele mai scumpe piese adjudecate
Parteneri
Lista lungă a pasajelor rutiere „de hârtie” ale Iașului: suntem campioni naționali la acest capitol! O comparație rușinoasă pentru administrația ieșeană
ZiaruldeIasi.ro
Lista lungă a pasajelor rutiere „de hârtie” ale Iașului: suntem campioni naționali la acest capitol! O comparație rușinoasă pentru administrația ieșeană
La ce oră vine, de fapt, Gâlcă la antrenamente. Suporterii nu sunt deloc mulțumiți de ce se întâmplă la echipă
Fanatik.ro
La ce oră vine, de fapt, Gâlcă la antrenamente. Suporterii nu sunt deloc mulțumiți de ce se întâmplă la echipă
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată
Spotmedia.ro
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată