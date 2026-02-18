Zăpada a dat peste cap și trenurile, și avioanele din România: întârzieri de sute de minute și zboruri anulate

În urma acestor probleme, trenurile care urmau să sosească sau să plece din Gara de Nord înregistrează întârzieri semnificative, de sute de minute, iar șase zboruri au fost anulate pe cele două aeroporturi din București.

Trenurile au întârzieri de sute de minute

Trenurile care urmau să ajungă la București miercuri dimineață, în Gara de Nord, au întârzieri de sute de minute. Unul dintre ele, IRN 1658 Vatra Dornei-Băi, al CFR, are o întârziere de 180 de minute, adică trei ore, la ora 08:00 dimineața.

Alte garnituri au și ele întârzieri asemănătoare, de 170, 150 sau 140 de minute, ceea ce înseamnă mult mai mult de două ore.

Sursa: cfr.ro

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. a anunțat miercuri dimineața că pe Magistrala 300, între stațiile Crivina și Brazi, circulația trenurilor este blocată din cauza unor copaci căzuți peste liniile de contact.

„Începând cu ora 02:11, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate București, s-a înregistrat lipsă de tensiune în linia de contact pe firul I, ca urmare a căderii unui copac peste rețeaua de contact la km 44+500. Pentru remedierea deranjamentului a fost îndrumată o drezină pantograf de la Ploiești”, au declarat reprezentanții CFR.

Problemele au escaladat la ora 03:15, când lipsa de tensiune s-a extins și pe firul II, după ce un alt copac a căzut, afectând ambele fire de circulație.

„În urma verificărilor, echipele de intervenție au constatat că arborele căzut a afectat și firul I, identificând console rupte pe ambele fire. Pentru remediere acționează și drezina pantograf îndrumată din Stația Chitila”, conform aceleiași surse.

Pentru asigurarea intervențiilor în siguranță, CFR a dispus scoaterea tensiunii pe firul I Brazi – Ploiești Vest, linia 5 din Stația Brazi și firul I Ploiești Vest – Ploiești Sud, începând cu ora 04:00.

Echipele de intervenție lucrează pentru îndepărtarea copacilor căzuți, înlocuirea elementelor avariate și verificarea instalațiilor, urmărind reluarea circulației în condiții normale de siguranță.

Avioane anulate și deviate pe alte aeroporturi

Mai multe curse aeriene au fost anulate miercuri dimineaţa din cauza ninsorii abundente şi a viscolului puternic, iar cinci aeronave au fost deviate pe alte aeroporturi, a anunţat Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB).

„Traficul aerian pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi pe Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa Aurel Vlaicu se desfăşoară în condiţii de ninsoare abundentă şi viscol puternic, în rafale care transportă zăpada la sol, îngreunând activităţile aeroportuare”, au transmis reprezentanţii CNAB.

Curse anulate

Din cauza condiţiilor meteo, au fost anulate cursele:

LOT 643/644 Varşovia – Bucureşti – Varşovia

Tarom RO 210 Chişinău – Bucureşti

Tarom 810 Suceava – Bucureşti

Turkish Airlines 1043/1044 Istanbul – Bucureşti – Istanbul.

Avioane deviate

De asemenea, ninsoarea abundentă a deviat cinci aeronave pe alte aeroporturi:

Ryanair 5262 Dublin – Bucureşti a aterizat la Varna

WizzAir 3290 Porto – Bucureşti a aterizat la Sofia

Hisky 236 Tel Aviv – Bucureşti a aterizat la Cluj

DanAir 508 Dublin – Bucureşti va ateriza la Craiova

Qatar Airways 219 Doha – Bucureşti va ateriza la Atena.

Compania de Aeroporturi Bucureşti mai precizează că zborurile pot înregistra întârzieri generate de necesitatea degivrării aeronavelor, pe care companiile aeriene o fac după îmbarcarea pasagerilor, dar şi de operaţiunile îngreunate la sol din cauza ninsorii.

„Se intervine constant cu cele 58 de utilaje proprii, aflate la dispoziţia celor două aeroporturi ale Bucureştiului, pentru deszăpezirea pistelor, platformelor şi căilor de rulare a avioanelor”, au mai precizat reprezentanţii CNAB.

Primele zboruri de azi dimineață ar fi trebuit să decoleze de pe aeroporturile din București încă de la ora 5, „însă până la ora 07:45 nu a decolat niciun avion din capitala României. De asemenea, și aterizările sunt afectate, mai multe zboruri cu destinația București au aterizat pe alte aeroporturi din regiune ori s-au întors pe aeroportul de origine”, anunță Boarding Pass, pe pagina de Facebook.

În total, mai spune compania sunt afectate peste 20 de decolări, atât către destinații interne, cât și către destinații externe și este posibil să apară mai multe anulări în orele ce urmează.

Circulaţia STB, afectată în Bucureşti din cauza ninsorii şi viscolului

Circulaţia mijloacelor de transport public din Bucureşti este perturbată miercuri dimineaţa, din cauza ninsorii şi a viscolului puternic, conform unui anunţ făcut de Societatea de Transport Bucureşti (STB) pe reţeaua X.

„În contextul avertizării meteorologice, circulaţia transportului public este afectată pe mai multe trasee din Capitală. Echipele STB acţionează în teren, împreună cu operatorii de salubritate, pentru deszăpezirea drumurilor, a liniilor de tramvai, a macazelor şi a zonelor critice”, se arată în mesajul transmis de STB.

STB a activat marţi planul de intervenţie pentru a asigura siguranţa transportului public, în urma avertizării Cod portocaliu emisă pentru Bucureşti.

În cadrul măsurilor, au fost pregătite 33 de vagoane plug-perie pentru a curăţa liniile de tramvai şi 11 utilaje de deszăpezire pentru autobaze şi depouri. De asemenea, 225 de angajaţi au fost mobilizaţi pentru intervenţii rapide.

„Echipele STB vor acţiona permanent pentru menţinerea liniilor de tramvai în stare de funcţionare, pentru curăţarea macazelor, precum şi a refugiilor din staţiile de tramvai. Recomandăm cetăţenilor să evite deplasările neesenţiale şi să consulte aplicaţia InfoTB pentru informaţii actualizate în timp real”, a transmis STB.

Drumuri blocate și școli închise

De asemenea, circulația rutieră este blocată pe autostrăzile A1, A3, A7 și A0, precum și pe drumurile naționale DN 22, DN 2B, DN 23B și pe Centura Capitalei, iar mai multe drumuri naționale sunt închise.

În București și Ilfov, pompierii au avut peste 100 de intervenții pentru îndepărtarea copacilor căzuți și a elementelor de construcție desprinse de viscol.

Din cauza condițiilor meteo, cursurile școlare se desfășoară online în județele Vrancea, Galați și Giurgiu.

Cod roșu de ninsori în București și Ilfov, ISU a dat RO-Alert

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, în această noapte, două avertizări de tip cod roșu de ninsori abundente pentru București și județul Ilfov, valabile până la ora 8:20.

Totodată, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) a trimis un mesaj RO-Alert în care oamenii au fost îndemnați să evite să iasă cu mașina.

Inițial, ANM a emis o avertizare generală de tip cod portocaliu de ninsori și viscol, însă cantitățile uriașe de ninsori căzute în ultimele ore i-a forțat pe meteorologi să emită și avertizări de tip cod roșu.

În total, până la ora 4:30, potrivit specialiștilor ANM, în București și județul Ilfov s-a depus un strat de 30-35 de centimetri de zăpadă, iar ninsoare continuă, fiind așteptat un nou strat de zăpadă de până la 20 de centimetri.

Ieri, Administrația Națională de Meteorologie a emis o alertă de tip cod portocaliu de ninsori în București și alte 12 județe, iar Elena Mateescu, directorul ANM, a vorbit despre cel mai sever episod de iarnă din acest sezon.

Marți, meteorologii au emis și prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, valabilă în intervalul 16 februarie – 15 martie 2026.