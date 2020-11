Julie McSorley și Liz Cottriel urmăreau luni balenele cu cocoașă când una dintre ele a decis să se apropie de mamifere. O balenă a apărut însă pe neașteptate sub ambarcațiune și a părut la un moment dat că le înghite pe cele două femei, dar, din fericire, doar le-a răsturnat din caiac.

”Am văzut o balenă ieșind la suprafață. M-am gândit: O, nu! E prea aproape. Deodată, am fost ridicată pe sus și m-am trezit în apă”, a declarat Julie McSorley pentru televiziunea locală KMPH.

Din filmarea făcută de un martor al incidentului pare că cele două femei ar fi înghițite de balenă.

”Balena era literalmente chiar în fața mea. M-am gândit în sinea mea: O voi împinge. Ca și cum voi împinge o balenă din drum! A fost cel mai ciudat gând. Apoi am gândit: Sunt mort! Sunt mort!. Am crezut că va cădea pe mine. Următorul lucru pe care îl știu e că mă aflam sub apă”, a declarat și Liz Cottriel pentru KMPH.

Cele două femei au scăpat nevătămate, după ce s-au răsturnat din caiac și au intrat pentru câteva secunde sub apă.

Balenele cu cocoașă se hrănesc cu krill și pești mici. Mamiferele sunt populare printre privitorii de balene pentru că sunt foarte active la suprafața apei.

Captură video: CNN





