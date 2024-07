Baremul de corectare la BAC Română 2024, publicat pe EDU.ro

Ministerul Educației a publicat la ora 15:00 baremul de corectare pentru proba scrisă de limba și literatura română de la examenul de Bacalauareat 2024.

Barem Limba şi literatura română

Ministerul Educaţiei a publicat baremele atât pentru profilul uman, cât şi pentru real.

Profesoara Natașa Delia Maier de la Liceul Internațional Ioanid a fost invitată în studioul Libertatea, unde a prezentat rezolvarea subiectelor la proba de Limba română.

Peste 134.000 de candidați s-au înscris în acest an la examenul de Bacalaureat, conform datelor Ministerului Educației. Proba de la limba și literatura română este prima probă scrisă de la Bac 2024.

Marți, 2 iulie, va avea loc proba obligatorie a profilului, joi, 4 iulie, proba la alegere a profilului și specializării, iar vineri, 5 iulie, este programată ultima probă scrisă a acestei sesiuni, cea de la limba și literatura maternă.

Primele rezultate se vor afișa pe 8 iulie, apoi, între 9 și 11 iulie se vor rezolva contestațiile, iar pe 12 iulie se vor afișa rezultatele finale.

Cum se desfășoară examenul de Bacalaureat 2024

Candidații la Bac 2024 se pot prezenta la centrele de examen între orele 7.30 și 8.30, interval în care este permis accesul în săli, doar în baza un act de identitate valabil.

Potrivit metodologiei publicate de Ministerul Educației, un cadru didactic şi un membru al personalului de pază solicită la intrarea fiecărui candidat prezentarea actului de identitate, şi verifică dacă fotografiile corespund, apoi candidaţii sunt îndrumaţi spre zona din centrul de examen unde se găsesc sălile de examen.

Totodată, candidaţii sunt atenţionaţi să citească extrasele din metodologie afişate pe uşa sălii de examen şi să nu staţioneze pe holuri mai mult de 5-7 minute, după care cei care au materiale sau obiecte nepermise în sala de examen sunt îndrumaţi spre sala de depozitare a acestora.

„Candidatul care are asupra sa materiale nepermise în sala de examen (telefoane mobile, culegeri, manuale, notiţe, însemnări etc., precum şi orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare, poşetă/geantă etc.) va primi o pungă/plic în care să le introducă, împreună cu o declarație tip în care se menționează numele și prenumele și obiectele personale care vor fi depozitate şi va fi îndrumat de către un membru al echipei de control spre sala de depozitare a obiectelor personale”, se mai precizează în metodologie.

Sala de depozitare a obiectelor personale trebuie să fie situată cât mai aproape de intrarea în centrul de examen şi va fi supravegheată de o persoană desemnată de comisia de examen.

După ce toate aceste proceduri au fost îndeplinite, candidaţii se deplasează spre sala de examen, unde sunt repartizaţi conform tabelelor afişate pe uşi.

Abslovenții de liceu au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor. Acestea sunt calculate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.

Pentru redactarea lucrarea scrisă, se pot folosi doar instrumente de scris cu cerneală sau pastă de culoare albastră.

„Asistenţii au obligaţia să verifice dacă elevii au intrat în sală cu materiale interzise (…) sau cu alte materiale care le-ar permite sau facilita rezolvarea subiectelor de examen şi să ia măsurile ce se impun”, mai prevăd regulile de desfășurare a examenului.

Cei care înclacă regulile vor fi eliminați din examen.

„De asemenea, asistenţii nu permit candidaţilor să comunice în niciun fel între ei sau cu exteriorul şi sesizează preşedintele comisiei asupra oricărei încălcări”, se mai menționează în metodologie.

Reguli pentru predarea lucrărilor

Candidații care au terminat de redactat lucrarea de examen vor numerota foile scrise sub îndrumarea asistenţilor.

Numerotarea se face „numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta, indicând pagina curentă şi numărul total de pagini, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, dacă elevul a scris în total cinci pagini. Se vor numerota toate paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar câteva rânduri, partea nescrisă fiind barată de către asistenţi”, prevede metodologia de examen.

Ulterior, lucrările sunt predate asistenților, iar candidații semnează pentru confirmarea predării lucrării şi a numărului de pagini.

Absolvenții de liceu care nu au terminat de rezolvat subiectele în cele trei ore alocate „predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit”. La final, trei candidaţi trebuie să rămână în sală până la predarea ultimei lucrări.

Probele scrise de la Bacalaureat 2024

Absolvenții de liceu vor susține la Bac 2024 următoarele probe scrise:

a) Probă scrisă la limba şi literatura română – probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările;

b) Probă scrisă la limba şi literatura maternă – probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale;

c) O probă scrisă, diferenţiată în funcţie de filieră, profil şi specializare, după cum urmează:

(i) matematică – pentru profilul real din filiera teoretică, pentru toate profilurile din filiera tehnologică şi pentru profilul militar şi profilul pedagogic – specializarea învăţători-educatoare, din filiera vocaţională;

(ii) istorie – pentru profilul umanist din filiera teoretică şi pentru toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia celor menţionate la punctul c) (i);

d) O probă scrisă la care elevul poate opta, în conformitate cu filiera, profilul şi specializarea urmate, pentru una dintre disciplinele cuprinse în următoarele două grupe:

(i) fizică, chimie, biologie sau informatică – pentru profilul real din filiera teoretică, pentru profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului din filiera tehnologică şi pentru profilul militar din filiera vocaţională;

(ii) geografie, filosofie, logică şi argumentare, economie, psihologie şi, după caz, sociologie – pentru profilul umanist din filiera teoretică, pentru profilul servicii din filiera tehnologică şi pentru toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia celui menţionat la punctul d) (i).

Calendar Bacalaureat 2024 sesiunea din august

Următoarea sesiune de la Bac 2024 este programată în luna august.

15 – 22 iulie 2024: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe

Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe 8 – 9 august 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A 9 august 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B 12 august 2024: Evaluarea competențelor digitale – proba D

Evaluarea competențelor digitale – proba D 13 – 14 august 2024: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

19 august 2024: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă 20 august 2024: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă 21 august 2024: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă 22 august 2024: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă 26 august 2024: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00) și depunerea contestațiilor (orele 12.00 – 18.00)

Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00) și depunerea contestațiilor (orele 12.00 – 18.00) 27 – 29 august 2024: Rezolvarea contestațiilor

Rezolvarea contestațiilor 30 august 2024: Afișarea rezultatelor finale

