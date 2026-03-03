SUA oferiseră o recompensă de 15 milioane de dolari pentru prinderea sa

Fondatorul în vârstă de 59 de ani al temutului Cartel Jalisco Noua Generație (CJNG) era cel mai căutat om din țară, în timp ce SUA oferiseră o recompensă de 15 milioane de dolari (11,2 milioane de lire sterline) pentru informații care să ducă la arestarea sa.

Moartea lui a declanșat un val extins de violențe și represalii, în cadrul cărora membrii cartelului au incendiat vehicule și au blocat drumuri în 20 de state mexicane.

Membrii Gărzii Naționale au fost mobilizați în forță pentru a preveni izbucnirea unor noi violențe în timpul funeraliilor fastuoase desfășurate lângă Guadalajara, în statul Jalisco, un bastion al cartelului.

Omagii florale de dimensiuni impresionante au fost văzute în timp ce erau aduse la casa funerară înaintea ceremoniei, inclusiv o coroană în formă de cocoș – o referire la pasiunea sa pentru luptele de cocoși.

Potrivit agenției de presă AFP, a fost nevoie de cinci camioane pentru a transporta toate coroanele la cimitir, majoritatea fiind trimise sub anonimat.

„El Muchacho Alegre”, melodia cu care a fost coborât în mormânt

Cortegiul funerar a fost acompaniat de o trupă care a cântat muzică ranchero și narcocorridos, cântece care îi preamăresc pe baronii drogurilor.

Cântecul tradițional „El Muchacho Alegre” (Băiatul Vesel) a răsunat în momentul în care sicriul de aur al lui Oseguera a ajuns la o capelă situată în incinta cimitirului.

După o ceremonie care a durat o oră, participanții la funeralii – mulți dintre ei ascunzându-și identitatea cu măști – au urmat sicriul în timp ce acesta era purtat spre mormânt.

Presa mexicană a remarcat că locul de veci era relativ simplu în comparație cu cele ale altor baroni ai drogurilor, care sunt adesea acoperite de mausolee impunătoare.

Sub conducerea lui Oseguera, CJNG a devenit o organizație criminală transnațională puternică, ce s-a extins din bastionul său din Jalisco în multe alte state mexicane, unde se ocupă cu producția și traficul de droguri.

O victorie pentru guvernul președintei Claudia Sheinbaum

Uciderea lui Oseguera de către forțele speciale mexicane a fost văzută ca o victorie pentru guvernul președintei Claudia Sheinbaum, care s-a aflat sub o presiune tot mai mare din partea omologului său american, Donald Trump, pentru a face mai mult în combaterea traficului de droguri.

Există însă temeri că vidul lăsat în urmă de puternicul lider al cartelului ar putea declanșa o explozie de violență pe termen scurt, în condițiile în care diverse facțiuni din interiorul grupării criminale, care se estimează că are zeci de mii de membri, se luptă pentru control.

