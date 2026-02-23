Ascensiunea și metodele brutale ale lui El Mencho, unul dintre cei mai căutați traficanți din lume

El Mencho era liderul Cartelului Jalisco New Generation (CJNG), o organizație criminală cunoscută pentru implicarea sa în traficul de droguri și alte activități ilegale, precum extorcarea și furtul de combustibil. Născut în statul Michoacan și fost polițist, El Mencho a devenit una dintre cele mai temute figuri ale lumii interlope. În 1994, a fost condamnat în SUA pentru trafic de heroină, petrecând aproape trei ani în închisoare înainte de a fi deportat în Mexic.

Autoritățile americane au oferit o recompensă de 15 milioane de dolari pentru capturarea sa, iar în 2015, revista „Rolling Stone” relata despre metodele sale brutale, inclusiv trimiterea unui cap de porc drept mesaj de amenințare. El Mencho a investit masiv în echipamente avansate, inclusiv submarine pentru transportul drogurilor din America de Sud în SUA.

Operațiune militară în Jalisco: cum a fost eliminat liderul CJNG și ce urmează pentru Mexic

Operațiunea militară care a dus la moartea lui El Mencho a avut loc în localitatea Talpalpa, statul Jalisco. Forțele speciale mexicane au fost trimise să-l captureze, însă liderul cartelului a fost ucis în confruntările cu forțele de ordine. În timpul intervenției, trei membri ai cartelului au fost uciși, trei răniți și alți doi arestați. Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a confirmat că SUA au furnizat informații esențiale pentru desfășurarea operațiunii.

Președinta mexicană Claudia Sheinbaum a salutat succesul operațiunii și a mulțumit forțelor armate mexicane și americane pentru colaborare: „Recunoașterea mea pentru Armata Mexicană, Gărzile Naționale, Forțele Armate și Cabinetul de Securitate.”

Analiștii sunt de părere că acest succes al autorităților va consolida imaginea pozitivă a președintei, a cărei popularitate era de aproximativ 70% la sfârșitul lunii ianuarie, conform Societății Americilor. Specialistul Vanessa Rubio-Marquez a subliniat importanța cooperării dintre SUA și Mexic în combaterea crimei organizate: „Fiind o activitate transnațională ce include importul de precursori, producția, traficul, spălarea banilor și corupția, ambele țări trebuie să colaboreze pentru a combate aceste organizații și activitățile lor ilegale.”

Val de violențe după moartea lui El Mencho: incendieri, blocaje și alertă de securitate în mai multe state din Mexic

La scurt timp după moartea lui El Mencho, violențele au escaladat în Mexic. Oficialii au raportat incendieri de vehicule și blocaje rutiere în numeroase state, inclusiv Jalisco, Colima și Michoacan. În orașul Guadalajara și în Puerto Vallarta au fost raportate incendii și scene de panică. Ambasada SUA în Mexic a emis o alertă de securitate, recomandând cetățenilor americani să evite mai multe regiuni ale țării.

Guvernatorul din Jalisco, Pablo Lemus, a cerut locuitorilor să rămână în case și a suspendat transportul public, în timp ce școlile au fost închise. Autoritățile au raportat 14 decese, inclusiv șapte membri ai Gărzii Naționale, în urma violențelor din acea zi.

Vid de putere și temeri privind un nou val de violențe: ce urmează după dispariția liderului CJNG

Moartea lui El Mencho creează un vid de putere în conducerea Cartelului Jalisco New Generation, iar experții se tem că acest lucru ar putea duce la violențe sporite între grupările rivale. Benjamin Smith, profesor la Universitatea Warwick, a declarat: „Bănuiesc că această crimă va inversa reducerea recentă a omuciderilor din Mexic.”

Pe de altă parte, capturarea liderului cartelului ar putea îmbunătăți relațiile Mexicului cu administrația președintelui american Donald Trump, care a cerut Mexicului măsuri mai ferme împotriva cartelurilor. Totuși, Rubio-Marquez avertizează că „lupta împotriva actorilor criminali nu înseamnă doar eliminarea liderilor. Este necesară o strategie complexă care să includă prevenirea, securitatea cetățenilor și dezvoltarea economică.”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE