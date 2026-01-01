Cât costă un litru de benzina în Spania și Bulgaria

Diferențele de preț sunt tot mai vizibile:

Spania: 1,359 euro/litru benzină, adică 6,92 lei

Bulgaria: aproximativ 6,40 lei/litru benzină (1,24 euro)

Un litru de benzină costă în Spania 1,359 euro, adica sub 7 lei Foto: Libertatea

Prin comparație, în România, prețurile au sărit imediat de pragul de 7 lei de mult.

În aceleași țări, un litru de motorină costă:

1.299 euro în Spania, adică 6,62 lei.

1.26 euro în Bulgaria, adică 6,42 lei.

În România, un litru de motorină costă în jur de 7,80 lei.

Cea mai scumpă benzină din Europa este plătită de olandezi, 2.105 € pe litru, adică, 10,72 lei. Britanicii plătesc pe un litru de benzină 1,982 €, adică 10,09 lei, iar elvețienii, 1,828 euro, adică 9,31 lei.

În cazul motorinei, în Elveția sunt cele mai mari costuri, un litru de motorină costă 1,978 euro, adică puțin peste 10 lei, iar în Marea Britanie 1,892 €, respectiv, 9,64 lei. În Olanda, un litru de motorină costă 1.863 euro, adică 9,49 lei.

Cea mai ieftină benzină și motorină o găsim în Turcia: 1,026 € benzina, respectiv 5,23 lei și 1,054 € motorina, adică 5,37 lei.

Prețul mediu pentru benzina din România este de 1,475 euro, adică 7,51 lei și pentru motorină de 1,512 euro, adică 7,70 lei.

Prețurile medii ale combustibililor la 1 ianuarie 2026, în Europa Foto: Captură Fuelo.eu

Prețurile la pompă în România, de la 1 ianuarie 2026

În București, un litru de benzină pornește de la 7,27 lei, preț găsit în foarte puține benzinării, și poate ajunge până la 7,69 lei, în funcție de zonă și de benzinărie, la 1 ianuarie 2026, potrivit Peco-online.

Prețul pentru un litru de motorină porneșste în București de la 7,5 lei și poate ajunge până la 7,87 lei.

Cât costă un litru de benzină în București, pe 1 ianuarie 2026 Foto: Captură Peco-online

Față de ultima zi din 2025:

benzina s-a scumpit cu 34 de bani/litru

motorina s-a scumpit cu 31 de bani/litru

Majorările vor fi aplicate de toți comercianții de carburanți din România.

În noiembrie, cel mai vândut carburant, motorina, a sărit de 8 lei/litru.

De ce s-au scumpit carburanții

Scumpirea este strict legată de creșterea accizelor, aplicată „matematic” în prețul final de la pompă.

De la 1 ianuarie 2026:

acciza la benzină a crescut de la 2,78 lei/litru la 3,06 lei/litru

acciza la motorină a crescut de la 2,55 lei/litru la 2,80 lei/litru

Pentru șoferi, asta înseamnă că un plin de 50 de litri costă cu aproximativ 17 lei mai mult.

Creșterea vine după un val rar de ieftiniri. În ultima lună, la benzinăriile Petrom, de exemplu au fost nouă ieftiniri consecutive, înainte de majorarea din 1 ianuarie, potrivit Economica.net:

19 decembrie: –7 bani benzină, –5 bani motorină

17 decembrie: –4 bani la ambele

15 decembrie: –7 bani la ambele

13 decembrie: –4 bani la ambele

11 decembrie: –4 bani motorină

10 decembrie: –4 bani benzină

8 decembrie: –5 bani motorină

5 decembrie: –4 bani benzină, –6 bani motorină

4 decembrie: –4 bani motorină

În ultima zi din 2025, au fost cozi la benzinării, șoferii încercând să prindă prețurile vechi. Cei care au făcut plinul au economisit cel puțin 15 lei.

„Mașini una după alta, oameni cu fețe încordate, tăcuți, fiecare cu grijile lui. Nu era vreo promoție, nu era sărbătoare. Era frică. Frica de mâine. Frica de scumpire.”, a scris un român pe Facebook, care a prins coada la o benzinărie.

Impact în lanț: alimente și transport mai scumpe

Potrivit specialiștilor, carburanții se vor scumpi cu 3,3 – 3,8%, ceea ce va genera un efect în lanț: transport mai scump, alimente mai scumpe, servicii mai scumpe

România consumă anual aproximativ 8 milioane de tone de carburanți auto, în special motorină, iar impactul se va simți rapid în economie.

Reacțiile românilor: ironie, resemnare și nervi

Pe rețelele sociale, reacțiile au venit imediat, unii au făcut haz de necaz, în timp ce alții au fost îngrijorați de ce ne așteaptă în noul an.

„Așa e tradiția”, a comentat un român.

„Iar se scumpește tot”, scrie altcineva.

„Problema adevărată știi care e? Că atunci când se scumpește carburantul, se scumpește tot, când se ieftinește, nu se ieftinește nimic.”, comentează un alt utilizator al rețelei Reddit.

„Nu e inflație destul, trebuie să ne mulgă un pic mai tare.”, consideră o altă persoană.

„Tot de 50 de lei bag”, scrie un alt român.

„Românica are tradiția asta. De fiecare sărbătoare, început sau sfârșit de an, la noi cresc prețurile.”

„Să facem revelionul la pompă!”, a sugerat altcineva.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE