Tulburările politice îngreunează tranziția

Pentru bulgarii, în mare parte tineri și antreprenori, din mediul urban, este un salt optimist și potențial profitabil – ultima mișcare într-un joc care a adus Bulgaria în mainstream-ul european – de la statutul de membru NATO și UE, la aderarea la spațiul Schengen și acum la zona euro.

Pentru segmentele mai în vârstă, rurale și mai conservatoare ale populației, înlocuirea levei bulgărești cu euro provoacă frică și resentimente.

Leva este moneda bulgară din 1881, dar a fost legată de alte monede europene din 1997 – mai întâi de marca germană, acum de euro.

Sondajele de opinie arată că populația Bulgariei, de 6,5 milioane de locuitori, este mai mult sau mai puțin egal împărțită în ceea ce privește noua monedă, iar tulburările politice nu fac tranziția ușoară.

Șapte runde de alegeri în 4 ani

Guvernul de coaliție al premierului Rosen Zheliazkov a pierdut votul de încredere pe 11 decembrie, în urma protestelor în masă față de bugetul pe 2026. Bulgaria a organizat șapte runde de alegeri în ultimii patru ani – un al optulea pare probabil la începutul anului viitor.

„Nu vreau euro și nu-mi place modul în care ne-a fost impus”, a declarat pentru BBC Todor, în vârstă de 50 de ani, proprietarul unei mici afaceri din orașul Gabrovo, situat în centrul țării.

„Dacă ar exista un referendum, cred că 70% dintre oameni ar vota împotriva lui”.

Un referendum privind adoptarea monedei euro a fost propus de președintele Rumen Radev, dar a fost respins de guvernul care își încheie mandatul.

Afacerea lui Todor, care produce materiale plastice pentru piața internă, a avut un an prost din cauza inflației ridicate, a spus el, și a scăderii vânzărilor alimentată, crede el, de teama de moneda euro.

„Este doar o schimbare tehnică”

Ognian Enev, în vârstă de 60 de ani, proprietarul unei ceainării în centrul Sofiei, a fost mai entuziasmat. „În general, este un lucru bun. Este doar o schimbare tehnică. Nu mă deranjează”, a declarat el pentru BBC.

În orice caz, a subliniat el, persoanele care au cumpărat apartamente sau mașini până acum s-au obișnuit cu prețurile afișate în euro. Și cei 1,2 milioane de bulgari care locuiesc în afara țării trimit bani acasă de ani în euro.

Ca mulți negustori, Ognian are pregătită noua monedă, în monede și bancnote mici, gata pentru tranziție.

Pe tot parcursul lunii ianuarie, se poate plăti atât în ​​leva, cât și în euro, dar restul trebuie să fie în euro. Începând cu 1 februarie, nu va mai fi permisă plata în leva.

El speră că aderarea la moneda unică va fi benefică pentru comerț – multe dintre ceaiurile sale aromate de fructe provin de la vânzători din zona euro, în timp ce ceaiurile mai scumpe, de lux, sunt importate direct din China și Japonia.

Cu doar trei zile înainte ca Bulgaria să treacă la euro, sistemul bancar s-a confruntat cu un aflux fără precedent de bani, dezvăluind probleme în structura economiei și punând sub semnul întrebării pregătirea băncilor pentru adoptarea euro, scrie 24Chasa.



