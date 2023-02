Nava de transport Arc Integrity este cea care a livrat vehiculele printre care se află în jur de 60 de vehicule de luptă Bradley, parte a unuia dintre ultimele pachete de ajutor militar promis Kievului de către aliații americani.

Vehiculul de luptă standard al armatei americane, Bradley, reprezintă un ajutor semnificativ pentru forțele ucrainene.

Dincolo de tunul Bushmaster de 25 mm, el este înarmat și cu două rachete antitanc TOW și o mitralieră coaxială de 7,62.

⚡️German newspaper Nordsee Zeitung published footage from the German port of Bremerhaven, where U.S. military equipment arrives, destined for Ukraine. There are currently 60 Bradley Infantry Fighting Vehicles and 280 units of other military equipment in the port. pic.twitter.com/LuHLeVpJ5Q — The New Voice of Ukraine (@NewVoiceUkraine) February 14, 2023

Mai ușor și mai agil decât un tanc, Bradley-ul – care atinge o viteză de până la 56 de kilometri pe oră- poate transporta până la 10 soldați, care vor putea coborî din spate purtând rachete antitanc Javelin.

„Brad (sau [Infantry Fighting Vehicle]/[Cavalry Fighting Vehicle]) NU este un tanc, dar poate fi un ucigaș de tancuri”, a scris pe Twitter generalul-locotenent în retragere Mark Hertling, fost comandant general al Armatei SUA în Europa.

Dincolo de vehiculele Bradley, nava a descărcat 90 de vehicule de luptă Stryker și zeci de vehicule dotate cu sisteme antiaeriene Avenger.

Nu a existat o confirmare oficială că echipamentul militar va fi livrat direct Ucrainei. Este posibil ca unele echipamente să fie transferate spre exemplu în Polonia.

Ce se știe însă este că vehiculele Bradley vor fi transportate mai întâi la baza militară americană din Mannheim, Germania, unde vor fi instruiți soldații ucraineni care vor lupta pe ele.

Aceste echipamente fac parte din unul dintre cele mai mari pachete militare oferite Ucrainei de la debutul războiului și până în prezent. Franța și Germania vor contribui și ele cu zeci de vehicule blindate de luptă AMX-10 RC și Marder.

De asemenea, statele europene au pus la punct livrarea de tancuri principale de luptă Leopard 2, dar și a altor vehicule de luptă, sisteme antiaeriene, obuziere și muniție.

Armele s-ar putea dovedi cruciale pentru Kiev înainte de o fază critică a războiului, în care atât Rusia cât și Ucraina sunt așteptate să lanseze ofensive majore, în această primăvară.

