Ce oferă Ucrainei vehiculele de luptă donate de aliați, care sosesc la timp pentru ofensivele din primăvară. „Bradley nu e tanc, dar poate fi un ucigaș de tancuri”

Casa Albă a anunțat joi că intenționează să trimită Ucrainei puternicul vehicul de luptă Bradley, un blindat care se deplasează pe șenile și este dotat cu un tun automat și o mitralieră, o substanțială putere de foc.

Este vorba despre 50 de astfel de blindate.

La rândul ei, Germania va furniza Kievului vehiculul său de luptă pentru infanterie, Marder – în jur de 40 de bucăți.

De notat că anunțurile vin la o zi după ce Franța a anunțat că va trimite Kievului propriile sale vehicule de luptă blindate – AMX-10 RC, un sistem foarte mobil, pe roți, dotat cu un tun puternic GIAT 105 mm, montat pe turelă.

Este neclar câte vehicule va trimite Franța, deocamdată.

Decizia aliaților de a trimite Ucrainei vehicule moderne de luptă ar putea deschide calea către furnizarea de tancuri occidentale mai puternice, lucru pe care SUA și aliații europeni au fost până acum reticenți în a-l face, spun experții și oficialii americani, citați de site-ul american Politico.

Kievul speră la tancuri Leopard sau M1 Abrams

Concret, într-un viitor încă incert, Kievul ar putea primi tancuri Leopard, din Germania, sau chiar tancuri M1 Abrams, ale armatei americane, au declarat experții și oficialii, care au vorbit sub acoperirea anonimatului cu jurnaliștii Politico.

Tancurile occidentale – spre deosebire de vehiculele pe roți, mai puțin puternice, cu tunuri mai mici – ar reprezenta un ajutor semnificativ pentru Kiev.

Ucraina folosește deja tancuri din epoca sovietică, din propriile stocuri sau chiar unele furnizate după invazie de către statele europene. Tancurile Leopard sau Abrams sunt însă mai mobile, mai precise și au o rază de acțiune mai mare, în comparație cu vechile tancuri sovietice.

De asemenea, tancurile occidentale sunt mai eficiente în protejarea trupelor decât tancurile mai vechi sau chiar decât vehiculele de luptă ale infanteriei occidentale. Un lucru extrem de util, în condițiile în care Ucraina continuă să sufere pierderi mari pe câmpul de luptă.

Pentagonul a refuzat să comenteze pe tema tancurilor și a unei eventuale livrări a acestora.

În timp ce președintele Volodimir Zelenski a mulțumit miercuri Franței pentru AMX-10, el a îndemnat alți aliați să furnizeze tancuri și alte arme grele. „Nu există niciun motiv rațional pentru care Ucraina nu a fost încă aprovizionată cu tancuri occidentale”, a declarat el.

Bradley poate fi un ucigaș de tancuri

Bloomberg a relatat pentru prima dată, săptămâna trecută, că administrația Biden ia în considerare trimiterea de vehicule Bradley în Ucraina.

Ele sunt concepute pentru a funcționa în tandem cu tancurile Abrams, oferind o capacitate „complementară”, a declarat generalul-locotenent în retragere Ben Hodges, fost comandant al armatei americane din Europa.

Hodges a atras atenția și asupra simbolisticii deciziei SUA. „Acesta este următorul pas al administrației (SUA) de a furniza ceva ce inițial stârnise reticență, așa că sperăm că vorbim despre o recunoaștere din partea administrației că rușii nu pot escalada (războiul) de fiecare dată când furnizăm o nouă capacitate”, a spus generalul.

Statele Unite au trimis deja peste 2.000 de vehicule de luptă, inclusiv sute de vehicule rezistente la mine și mașini Humvee pe care Kievul le-a folosit în lupte. Dar vehiculul de luptă standard al armatei americane, Bradley, reprezintă un progres semnificativ.

Dincolo de tunul Bushmaster de 25 mm, el este înarmat și cu două rachete antitanc TOW și o mitralieră coaxială de 7,62.

„Brad (sau [Infantry Fighting Vehicle]/[Cavalry Fighting Vehicle]) NU este un tanc, dar poate fi un ucigaș de tancuri”, a scris pe Twitter generalul-locotenent în retragere Mark Hertling, de asemenea fost comandant general al Armatei SUA în Europa.

Mai ușor și mai agil decât un tanc, Bradley-ul – care atinge o vietză de până la 56 de kilometri pe oră- poate transporta până la 10 soldați, care vor putea coborî din spate purtând rachete antitanc Javelin, a precizat Hodges.

Bradley este de asemenea considerat a fi o alegere mai puțin provocatoare pentru Rusia, pentru o administrație americană încă preocupată de reacția Moscovei. Dar va fi letal pe câmpul de luptă, în special atunci când va fi asociat cu tancurile de epocă sovietică ale Kievului, a asigurat Hodges.

„O componentă importantă a războiului cu arme combinate presupune că ai o infanterie protejată, care se poate deplasa alături de tancuri, poate ține pasul cu ele”, a spus Hodges. „Acest lucru o face mult mai letală”, a adăugat el.

Dacă vor fi desfășurate până în primăvară, Bradley-ul american și AMX-10-ul francez ar sosi la timp pentru noile ofensive ucrainene din est și vor oferi o nouă capacitate puternică de luptă forțelor Kievului.

AMX-10 are un blindaj ușor, dar este foarte mobil și are o putere mare de foc

AMX-10 a fost folosit ca vehicul de recunoaștere și ca „ucigaș de tancuri” de către forțele franceze în trecut, iar manevrabilitatea și viteza sa ridicată – până la 85 de kilometri pe oră – ar permite Ucrainei să lovească puternic și rapid în timpul confruntărilor de mică amploare.

Totuși, blindajul său relativ ușor reprezintă un dezavantaj împotriva tunurilor grele rusești, ceea ce face ca viteza lui să fie cheia, într-o confruntare.

„Vehiculul francez are o mare putere de foc, doar că nu are prea multă protecție”, a explicat Nick Reynolds, analist la think tank-ul Royal United Services Institute din Marea Britanie. „Este în cele din urmă un vehicul pe roți, ceea ce îl face vulnerabil, chiar dacă are o mobilitate off-road destul de bună”, a adăugat expertul, citat de Politico.

Un vehicul de luptă francez AMX-10. FOTO: Profimedia

Cu toate acestea, tunul vehiculului poate probabil să distrugă tancurile rusești T-72 și transportoarele blindate de infanterie.

Jack Watling, expert în războiul terestru la Wilson Center din Washington și la Royal United Services Institute din Londra, a explicat de asemenea pentru New York Times că vehiculele franceze nu ar face ele însele o diferență uriașă în război.

Édouard Jolly, cercetător la Institutul de Cercetare Strategică al Școlii Militare din Paris, a declarat la rândul său pentru cotidianul american că AMX-10 RC este „util pe câmpul de luptă, fără a fi o armă decisivă”.

Angajamentul Franței este mai semnificativ prin rolul său de semnal al sprijinului său reînnoit pentru Ucraina, care ar putea determina alte țări să își trimită propriile arme. Într-adevăr, anunțul Germaniei și al SUA a venit la doar 24 de ore după anunțul lui Macron.

O linie roșie psihologică a fost spulberată

Nu este o coincidență faptul că anunțurile din SUA și Germania au venit la mai puțin de 24 de ore după cel al Franței, a observat și publicația ucraineană Kyiv Post.

Livrarea unui vehicul care aduce cu un tanc a fost multă vreme o mare linie roșie psihologică pentru aliații occidentali, care nu au dorit să provoace Rusia. Așadar, când Franța a anunțat că trimite primele „tancuri” de tip occidental, această linie a dispărut, și alte țări au fost imediat presate să urmeze exemplul, au concluzionat jurnaliștii ucraineni.

Un vehicul blindat de luptă Marder al armatei germane. FOTO: EPA

Marder-ul pe care Germania îl va trimite Kievului este un vehicul blindat de luptă asemănător cu Bradley-ul american.

Este un vehicul cu șenile, înarmat cu un tun de 20 mm și o mitralieră de 7,62 mm, dar nu dispune de puterea de foc suplimentară a sistemului de rachete TOW al lui Bradley.

Marder are, de asemenea, un echipaj format din trei oameni și spațiul necesar pentru a transporta 5-6 infanteriști, la viteze similare cu cele ale Bradley. Germania nu a precizat câte va trimite.

Ce argumente au SUA împotriva livrării de tancuri

Un consilier al guvernului ucrainean a declarat pentru Politico că Washingtonul și Kievul discută de luni de zile despre trimiterea unor blindate mai grele.

Unul dintre principalele puncte de blocaj a fost identificarea unităților sau a depozitelor care au vehiculele potrivite disponibile pentru export, alături de unele preocupări legate de echipamentele optice și de comunicații avansate incluse în modelele mai noi.

Pentagonul a anunțat luna trecută o extindere a programului său de antrenament pentru forțele ucrainene la o bază americană din Germania. Noul program va extinde instruirea la un batalion de aproximativ 500 de soldați pe lună și va include, de asemenea, instrucțiuni privind modul de coordonare a manevrelor de infanterie cu sprijinul artileriei, numite „operațiuni cu arme combinate”.

Acum, că administrația a aprobat trimiterea de Bradley-uri, militarii ucraineni vor fi probabil instruiți cu privire la modul în care să manevreze mai eficient vehiculele alături de tancurile și infanteria existente.

Pentru Ucraina, Bradley-urile și tancurile occidentale ar putea fi vitale.

Zelenski a declarat marți că Rusia plănuiește o a doua mobilizare pentru o nouă ofensivă majoră la începutul acestui an. Iar luna trecută, generalul Valeri Zalujnîi, comandatul militar ucrainean, a declarat pentru The Economist că Rusia ar putea declanșa chiar o ofensivă pentru a cuceri Kievul.

Oficialii ucraineni au cerut sute de tancuri, vehicule de luptă de infanterie și obuziere suplimentare pentru a ajuta la respingerea atacurilor rusești, în special a atacurilor asupra orașelor și a infrastructurii civile.

Cu toate acestea, administrația Biden ar putea fi în continuare reticentă în a trimite tancuri Abrams, din cauza pregătirii și logisticii semnificative pe care aceste vehicule le implică, scrie Politico.

Întreținerea acestora pe front va fi iarăși o provocare, mai ales în lipsa unei rezerve de piese. De asemenea, o divizie de tancuri poate consuma peste două milioane de litri de combustibil pe zi, ceea ce ar putea încetini capacitatea de mișcare a trupelor Ucrainei.

Cerințele logistice ale vehiculelor Bradley „sunt mult mai puțin împovărătoare decât, să zicem, cele asociate cu un M1”, a declarat unul dintre oficialii americani. „M1-urile noastre ar fi o povară logistică pe care nu am vrea să o punem pe umerii (Ucrainei) până când ei și noi nu suntem siguri că sunt pregătiți”, a spus acesta.

Cu toate acestea, generalul Hodges a declarat că provocarea legată de instruire și logistică este „o problemă care poate fi rezolvată” dacă SUA încep să instruiască forțele ucrainene cu privire la aceste sisteme acum.

„Lăsați Ucraina să aleagă 100 de tanchiști care au experiență în mecanica tancurilor și să îi trimită acolo unde SUA au tancuri Abrams, în Polonia, sau să îi trimită la Fort Benning, în Georgia, unde este școala de blindate, și să înceapă să învețe acum”, a spus el.

Un nou pachet de ajutor pentru Kiev

Cele 50 de vehicule Bradley care vor fi livrate de SUA fac parte dintr-un nou pachet major de ajutor în valoare de 3,8 miliarde de dolari, care va fi anunțat vineri, potrivit unei persoane familiarizate cu această chestiune, care a discutat cu Politico. Ajutorul include și obuze de artilerie de 155 mm.

O altă finanțare militară de 682 de milioane de dolari va merge către țările din Europa de Est pentru a le permite să cumpere armament și echipamente militare americane. Ucraina va primi, de asemenea, 225 de milioane de dolari în finanțare militară.

Pachetul va include pentru prima dată rachete antiaeriene Sea Sparrow ghidate prin radar, care pot fi lansate de pe mare sau de pe uscat pentru a intercepta avioane sau rachete de croazieră. Armata ucraineană reușise deja să modifice lansatoarele BUK existente încă din epoca sovietică pentru ca acestea să lanseze rachete Sea Sparrow, au declarat două persoane familiarizate cu această chestiune.

Până în acest moment, doar Taiwanul a operat versiunea lansată de la sol a rachetelor, în timp ce SUA și mai multe state aliate folosesc versiunea montată pe navă.

În același timp, Berlinul va urma exemplul Washingtonului și va livra Ucrainei o baterie de apărare antiaeriană Patriot, fabricată în SUA. Kievului va beneficia prin urmare de două astfel de sisteme, ce s-ar putea dovedi utile pentru apărarea în fața atacurilor aeriene frcevente lansate de Rusia împotriva infrastructurii civile.

