„Familia noastră vrea să înceapă prin a ne exprima cea mai profundă recunoștință pentru incredibila revărsare de dragoste, sprijin și povești minunate pe care le-am primit cu toții de când am împărtășit primul diagnostic al lui Bruce”, a scris soția actorului, Emma, pe Instagram. „În acest context, am vrut să vă oferim o actualizare despre iubitul nostru soț, tată și prieten, deoarece acum avem o înțelegere mai profundă a ceea ce se confruntă.”

„De când am anunțat diagnosticul lui Bruce de afazie în primăvara anului 2022, starea lui Bruce a progresat și acum avem un diagnostic mai specific: demența fronto-temporală (cunoscută sub numele de DFT)”, a continuat ea. „Din păcate, provocările legate de comunicare sunt doar un simptom al bolii cu care se confruntă Bruce. În timp ce acest lucru este dureros, este o ușurare să avem în sfârșit un diagnostic clar.”

Demența fronto-temporală (FTD) reprezintă un grup de tulburări care duc la deteriorarea lobilor frontali și temporali ai creierului. În funcție de regiunile cerebrale afectate, boala determină schimbări în comportamentul social, personalitate și/sau pierderea abilităților lingvistice.

„Astăzi nu există tratamente pentru boală, o realitate pe care sperăm că se poate schimba în anii următori”, a mai precizat familia marelui actor.

În vârstă de 67 de ani, Bruce Willies este cel mai cunoscut pentru seria de filme Die Hard, în care l-a interpretat pe John McClane, începând din 1988 și până în 2013.

Ele a jucat în numeraose filme apreciate precum „The Last Boy Scout” (1991), „Pulp Fiction” (1994), „12 Monkeys” (1995), „Last Man Standing” (1996), „The Fifth Element” (1997), „Armageddon” (1998), „The Sixth Sense” (1999), „Hart’s War” (2002), „Tears of the Sun” (2003), „Hostage” (2005), „Lucky Number Slevin” (2006), „Surrogates” (2009), „Moonrise Kingdom” (2012), „Rock the Kasbah” (2015) şi „Motherless Brooklyn” (2019).

De asemenea, a fost nominalizat la cinci Globuri de Aur – câștigând unul pentru Moonlighting – și, de asemenea, pentru trei premii Emmy, dintre care a câștigat două.

Willis s-a născut în Germania, în Idar-Oberstein, pe 19 martie 1955, unde tatăl său, David, soldat american, era într-o misiune. Acolo a cunoscut-o pe mama actorului, Marlene. La doi ani după nașterea lui Bruce, familia Willis s-a mutat în New Jersey.

Bruce are cinci copii, trei din mariajul cu actrița Demi Moore (1987-2000) și doi cu actuala soție, Emma Heming Willis.

