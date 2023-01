Incidentul s-a petrecut pe linia traseului 22, care leagă orașul de Burdujeni Sat. Grăbit să meargă să își ia ceva de mâncare, șoferul a coborât valvârtej din mașină, a închis ușile și i-a lăsat blocați înăuntru pe călători.

„Ne-a lăsat aproximativ 10 minute în autobuz. Am ajuns în stație la 15.33. La 15.42 a revenit și a deschis ușile. Nu am pățit așa ceva niciodată. Am bătut în geam, să ne audă cineva, să îl anunțe că suntem acolo, dar nimic. Am sunat pe numerele de telefon de la TPL, nu a răspuns nimeni. Asta e bătaie de joc”, a spus Andrei, care a și filmat cum erau blocați în autobuz călătorii, cu ușile închise și fără șofer.

Conducerea TPL Suceava, sesizată despre eveniment, a verificat reclamația inclusiv pe camerele video din autobuz, confirmând cele spuse de călători.

Directorul TPL, Gabriel Petruc, a spus că șoferul va fi sancționat disciplinar cu micșorarea salariului, iar la expirarea contractului de muncă, în martie, acesta nu va mai fi prelungit.

