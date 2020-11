Șefa Spitalului de Boli Infecțioase Iași, „certată” de Agenția Medicamentului după ce a arătat la TV cum se fac testele rapide COVID, interzise acum în farmacii

De la începutul acestei săptămâni, farmaciile nu mai au voie să vândă la liber niciun fel de test rapid pentru depistarea COVID, interdicția fiind impusă de Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România.



În argumentație, instituția folosește o știre Realitatea TV în care apare managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, Carmen Dorobăț. „Au apărut în media recomandări pentru utilizarea individuală a acestor teste de către neprofesioniști”, se arată în comunicat. Apoi urmează exemplul cu medicul infecționist, care arată în fața camerei cum se folosesc testele:



Contactată de Libertatea, Carmen Dorobăț susține că nu încurajează utilizarea testelor, dar, fiindcă ele erau disponibile la momentul respectiv în farmacii, a încercat să le explice oamenilor cum să le folosească corect.



„Eu nu am făcut o recomandare să se facă testele acasă, sub nicio formă. Dar pentru că existau în farmacii și categoric testul poate fi făcut acasă – și probabil mulți îl vor face – am spus că decât să îl facă greșit, mai bine să învețe. Dar chiar dacă este făcut acasă, el trebuie dublat ulterior de sfatul medicului de familie, de cel al unui infecționist și de un test Real-Time PCR. Chiar dacă testul iese pozitiv, noi nu îl băgăm în spital COVID doar pe baza testului făcut singur acasă”, a explicat dr. Carmen Dorobăț pentru Libertatea.



Carmen Dorobăț FOTO: Agerpres

Întrebată ce părere are despre utilizarea imaginii ei în promovarea mesajului de către ANM, medicul a spus că nu dorește să comenteze decizia agenției. De altfel, contactați de către Libertatea, reprezentanții agenției nu au răspuns solicitărilor Libertatea și nu au oferit un punct de vedere.



Agenția Națională a Medicamentului a emis un anunț pe data de 13 noiembrie în care avertizează că testele rapide antigen pentru depistarea infecției cu noul coronavirus, care sunt disponibile în farmacii, trebuie să fie făcute de specialiști și nu trebuie utilizate pentru autotestare.



În mesajul lor, cei de la ANM fac trimitere la „operatorii economici care comercializează teste rapide pentru diagnosticul COVID-19”, solicitându-le să nu le mai comercializeze publicului larg aceste teste fiindcă sunt de uz profesional, „ceea ce înseamnă că se recomandă ca prelevarea probei și interpretarea rezultatelor să se facă de către personal medical calificat”.

