Paolo Polidori, viceprimarul orașului Trieste, a precizat că Mihai, românul care cerșește și doarme pe străzile acestui oraș din nordul Italiei, câștigă mulți bani pentru cineva care trăiește din mila trecătorilor.

Viceprimarul din Trieste susține că românul preferă să stea pe străzi decât într-un centru de îngrijire a persoanelor nevoiașe.

De asemenea, Paolo Polidori a răspuns celor care l-au criticat pentru gestul său

„M-au descris ca pe un monstru, dar nu sunt rasist. I-am oferit acestui om șansa de a merge într-un centru de primire, dar el a refuzat întotdeauna. Când am trecut pe acolo, m-am gândit că această persoană a plecat. Altfel nu aș fi făcut-o, nu aș fi aruncat nimic. Dacă îmi pare rău? Nu, poate doar pentru că nu m-am explicat bine. O voi face din nou? Da, dacă nu ar aparține vreunei persoane, dacă ar fi abandonate, le-aș aunca din nou. Eu așa am crezut, că bărbatul nu mai stătea acolo”, a explicat Polidori.

Viceprimarul din Trieste a stârnit controverse, după ce a povestit pe Facebook faptul că a aruncat la gunoi păturile, plapuma și hainele cu care se învelea românul.

„Am trecut pe via Carducci, am văzut o grămadă de cârpe aruncate pe pământ, pături, geci, o plapumă și altele. Nu era nimeni în preajmă, așa că presupun că erau abandonate. Deci, ca un cetățean oarecare, care ține la aspectul orașului său, le-am adunat și le-am aruncat, cu satisfacție trebuie să spun, în tomberonul de gunoi: acum locul este decent. Cât va dura? Vom vedea. Mesajul este: toleranță zero. Vreau ca Trieste să fie curat!”, a scris viceprimarul orașului în postarea sa.