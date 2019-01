Actualul antrenor al echipei olimpice a celor de la Al Wahda, din Emiratele Arabe Unite, se luptă pentru titlul de campion la categoria de vârstă sub 21 de ani, prima experiență pe care o are ca tehnician în străinătate, după ce-a salvat Voluntariul de la retrogradare în 2018.

Cum se simte „Briliantul” fotbalului românesc la 40 de ani?

„Forever young! Sunt împlinit de ceea ce fac, de familia mea”, a povestit Mutu pentru Libertatea.

De jumătate de an în Emirate, la Abu Dhabi, cu toate că are una dintre cele mai frumoase, dar și mai stresante meserii din lume, Adrian a slăbit cel puțin opt kilograme. Are la 40 de ani fizicul pe care-l avea pe vremea când era un „Il Bombardiere” la nivelul Seriei A, odată chiar golgheterul campionatului.

Printre străini a întețit antrenamentele fizice, iar Mutu are un fizic de invidiat.

„Vizitele la sala de fitness se înmulțesc după o vârstă, dacă vrei să arăți în continuare decent. Le mai rărisem imediat după ce m-am lăsat, dar am revenit la programul normal. E important, mai ales după 35 de ani, să fim mai atenți și la ce mâncăm și să evităm excesele. În special noi, foștii sportivi de performanță, pentru că imediat se pun kilogramele și trebuie să stăm și mai mult la sală după aceea”, a mai comentat Mutu.

„Este o tigroaică, îmi aparține!”

Adrian Mutu este la a treia căsătorie, alături de Sandra, cu care are și-un copil, pe Tiago. Frumoasa lui soție, în vârstă de 25 de ani, Capricorn și ea precum „Briliantul”, l-a însoțit pe actualul antrenor în Emiratele Arabe Unite.

Cei doi sunt nedespărțiți, iar pozele publicate de ei în social media stau mărturie.

„Te-am plăcut. Te-am plăcut din prima clipă în care am pus ochii pe tine. Mi-am spus: Este o tigroaică, îmi aparține!”, a scris Adrian într-un mesaj publicat anul trecut.

Camera titanilor din fotbal

În autobiografia sa acidă, Zlatan Ibrahimovici povestea despre Adrian Mutu: „Am petrecut mult timp cu el la Juve. Stăteam în aceeași cameră și nu m-am plictisit deloc. Tipul era un mare petrecăreț. Ce povești avea! Îl ascultam și muream de râs la poveștile lui”.

„Briliantul” și-a adus aminte de un moment amuzant al celor doi: „Avea o singură problemă. Se trezea uneori din somn și-mi spunea speriat: «Incredibil, ce coșmar am avut. Am visat că Ronaldo era mai bun decât mine!»”.

Adrian Mutu a jucat la FC Argeș Pitești, Dinamo București, Internazionale Milano, Hellas Verona, AC Parma, Chelsea Londra, Juventus Torino, Fiorentina. Cesena, AJ Ajaccio, Petrolul Ploiești, FC Pune City, ASA Târgu Mureș.

A marcat 26 de goluri în 60 de partide jucate în cupele europene.

A marcat 35 de goluri în 77 de selecții la prima reprezentativă a României, numărul 1 all time alături de Gheorghe Hagi.

„Pe cei care consideră că le-am greșit, îi rog să accepte scuzele mele. Cui m-a criticat îi mulțumesc. Le mulțumesc jurnaliștilor. Au fost parte din povestea mea de fotbalist. Mulțumesc tuturor! N-am fost un înger, dar nici un demon. Am fost eu, Adrian Mutu!”, declară „Briliantul”.

