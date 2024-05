„Trebuie să împărţim între precampanie şi campanie, pentru că în precampanie, lucrurile sunt reglementate într-o măsură relativ mică de Legea finanţării partidelor. În precampanie, am primit aproximativ 2,1 milioane de lei, adică 400.000 de euro, din care 100.000 de euro de la USR şi restul de aproximativ 310.000 de euro de la cetăţeni, prin donaţii de la cam 3000 de oameni, toţi cetăţeni români, care au donat”, a spus Nicuşor Dan în conferinţa de presă în care și-a prezentat raportul de activitate din perioada 2020-2024, potrivit news.ro.

El a adăugat că cheltuielile din precampanie „au fost de ordinul 180.000 de euro pe panotajul stradal şi între 150.000 şi 180.000 de euro publicitate online, adică postări pe Facebook, iar sondajele şi cercetări socus-grupuri vreo 30.000 de euro, restul fiind diverse servicii”.

Nicuşor Dan a mai spus că, pentru campania electorală, lucrurile sunt reglementate de lege și că se va împrumuta.

„Fiecare candidat are voie să folosească pentru poziţia de primar al municipiului 660.000 de lei, pe care intenţionez să îi împrumut şi statul dă această sumă înapoi tuturor candidaţilor care fac 3%. Pentru moment, am împrumutat de la banca la care am cont o parte din această sumă”, a punctat primarul.

Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 9 iunie. Ordinea candidaților a fost stabilită prin tragere la sorţi. Astfel, pe buletinul de vot pentru alegerea primarului general, ordinea candidaţilor va fi:

poziţia 1 – Gabriela Firea (PSD)

Gabriela Firea (PSD) poziţia 2 – Sebastian Burduja (PNL)

Sebastian Burduja (PNL) poziţia 3 – Mihai Enache (AUR)

Mihai Enache (AUR) poziţia 4 – Dorin Iacob (Alternativa Dreaptă)

– Dorin Iacob (Alternativa Dreaptă) poziţia 5 – Diana Şoşoacă (SOS România)

Diana Şoşoacă (SOS România) poziţia 6 – Cristian Popescu Piedone (PUSL)

Cristian Popescu Piedone (PUSL) poziţia 7 – Alexandru Pânişoară (Partidul Ecologist Român)

Alexandru Pânişoară (Partidul Ecologist Român) poziţia 8 – Nicuşor Dan (candidat independent)

Nicuşor Dan (candidat independent) poziţia 9 – Filip Constantin Titian (candidat independent)

