Judecătorii constituţionali au dezbătut, pe 10 mai, sesizarea venită de la Guvern pe refuzul lui Klaus Iohannis de a o revoca pe Laura Codruţa Kovesi de la şefia DNA. Dezbaterea a durat aproximativ o oră şi jumătate, timp în care ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, şi consilierul prezidenţial Simina Tănăsescu au avut schimburi de replici acide. În argumentarea Administraţiei Prezidenţiale, nu există niciun conflict juridic de natură constituţională, preşedintele Klaus Iohannis având atribuţia legală de a refuza revocarea Laurei Codruţa Kovesi.

Pe de altă parte, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a spus că refuzul lui Klaus Iohannis de a schimba şefa DNA a dus la un blocaj.

“Ministrul Justiţiei are autoritate asupra procurorilor pe care i-o conferă articolul 132 din Constituţie, are criteriile de evaluare ale activităţii manageriale, preşedintele României nu are autoritate asupra procurorilor conferită de Constituţie, nu are instrumente de apreciere a activităţi profesionale”, a precizat Tudorel Toader.

Premierul Viorica Dăncilă a sesizat Curtea Constituţională, pe motiv că refuzul lui Klaus Iohannis de a o revoca pe şefa DNA a dus la un conflict juridic de natură constituţională între ministrul Justiţiei şi preşedintele României.