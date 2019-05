„Pe 16 mai, la fix 5 luni de la accidentul Ancăi, am fost contactată de poliția din Sviniţa. A scăzut nivelul Dunării și i-au zărit în apă portofelul și laptopul. Am fost să le recuperez, după care am mers la Dunăre să mai caut. Văzusem la știri un geamantan mov, luat de apă, pe care eu nu îl aveam. Am găsit faimosul geamantan, plus multe alte lucruri. Incredibil cum se păstrează unele lucruri chiar și după cinci luni de stat sub apă. Incredibil cum tot bagajul a rămas totuși acolo, după cinci luni de zăpada, ploi și vânt, într-o apă curgătoare”, a povestit sora Ancăi Pop, potrivit Click.ro.

„Lucrurile le-am pescuit noi de pe fundul Dunării. Nici nu se vedeau pentru că apa este tulbure. Faptul că domnul polițist a găsit laptopul și portofelul, pe care mi l-a dat cu bani in el, m-a făcut să merg să mai caut, pentru că știam sigur că mai există lucruri. Geamantanul mov a fost ticsit cu haine împachetate frumos. Eu am intrat în apă cu un cârlig să trag ce simt de pe fundul apei. Am mai găsit încă un geamantan, despre care nu știam, acolo erau lucrurile ei pentru șederea la Moldova Nouă”, a completat Tina Pop.

Anca Pop a pierdut controlul volanului din motive necunoscute și a plonjat cu mașina în Dunăre în zona viaductului Şviniţa din judeţul Mehedinţi. Scafandrii care au intervenit la fața locului au descoperit în autoturism trupul unei femei.

Citește și

VIDEO&FOTO | Cinci lucruri mai puţin ştiute despre Radu Mazăre. Fostul edil este adus astăzi în România

Citește mai multe despre Anca Pop și cantareata pe Libertatea.