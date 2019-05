Radu Mazăre, fostul primar al Constanţei condamnat la 9 ani de închisoare, urmează să fie adus astăzi în țară din Madagascar, sub escortă. De-a lungul timpului, nu a fost străin de controverse. A fost în atenţia publicului ani la rând pentru ieşirile sale extravagante şi pentru declaraţiile agresive, dar şi pentru stilul exotic de viaţă.



UPDATE: Radu Mazăre este în custodia Poliţiei Române, a anunţat, luni dimineaţa, Inspectoratul General al Poliţiei Române.

„La nivelul Poliţiei Române s-a constituit o escortă, care s-a deplasat în Republica Madagascar, pentru preluarea persoanei urmărite internaţional, întoarcerea pe teritoriul României urmând a avea loc în cursul acestei zile (luni n.r.)”, potrivit sursei citate.

Se cunosc însă mai puţine lucruri despre cum a reuşit să ajungă Mazăre, un bucureştean din Drumul Taberei, primar al Constanţei, trecând prin Institutul de Marină şi redacţiile ziarelor de la malul mării.

Libertatea vă prezintă cinci lucruri mai puţin cunoscute despre Radu Mazăre.

Radu Mazăre, la sediul ICCJ, pentru o înfăţişare în dosarul în care este acuzat de luare de mită

1. A „rupt” Institutul de Marină

Radu Mazăre s-a născut în Bucureşti, într-un bloc ca oricare altul din Drumul Taberei. Tatăl său coordona Întreprinderea de Pescuit Oceanic din Ministerul Agriculturii. Prin el a cunoscut viitorul primar al Constanţei litoralul românesc. Tatăl său a vrut să îl facă marinar, aşa că s-a înscris la Institutul de Marină din Constanţa.

Înainte de 1989, Institutul se ocupa atât de marinarii civili, cât şi de cei militari. Lui Mazăre nu i-a plăcut foarte mult disciplina militară, aşa că imediat după Revoluţie şi-a organizat colegii, în Liga Studenţilor, şi a pus presiune pe autorităţi.

Deşi cu doar câteva luni în urmă era pe lista neagră a Institutului, fiind propus în repetate rânduri spre exmatriculare, la momentul presiunilor, profesorii l-au susţinut. Presiunea a funcţionat şi Guvernul condus de Petre Roman a rupt Institutul în două: s-a înfiinţat Academia Mircea cel Bătrăn, cu profil militar, şi separat a funcționat Institutul de Marină, redenumit Universitatea Maritimă Constanţa.

În Institut i-a întâlnit şi pe viitorii săi parteneri în politică sau în afaceri: Nicuşor Constantinescu şi Sorin Strutinsky.

2. A fost graţiat de Ion Iliescu

După ce a pleacat din Institutul de Marină, Radu Mazăre a ales o carieră cu totul diferită: s-a făcut jurnalist. Cu banii colegilor săi de facultate, a pus bazele revistei Contrast, în februarie 1990. Revista are un trecut controversat. De apariţia ei a fost legat şi numele lui Ion Raţiu.

Deja considerându-se un jurnalist versat, a pus bazele ziarului Telegraf, pe care l-a condus ca redactor-şef, alături de Nicuşor Constantinescu, viitorul şef al Consiliului Județean Constanţa.

”Fostul viceprimar Dan Miron și actuala judecătoare Revi Moga, prin concurs de infracțiuni au realizat escrocheria Vinalex”. Este titlul unui articol scris de Radu Mazăre în 1995, care i-a adus un proces de calomnie şi o condamnare la închisoare – 7 luni cu executare.

Nu a pus piciorul în închisoare. A fost graţiat de Ion Iliescu, pe finalul mandatului său de preşedinte, în 1996.

Radu Mazăre a mers până la CEDO, unde a câştigat, iar Codul penal românesc a fost schimbat, pentru a elimina calomnia.

3. Deputatul Mazăre condamna corupţia

În 1992, pe vremea când Radu Mazăre înfiinţa ziarul Telegraf, tot la Constanţa lua naştere Partidul Democrat, condus de Petre Roman şi de Traian Băsescu. Nu se cunosc multe informaţii despre activitatea lui Radu Mazăre din acei ani. Intrase în multe afaceri şi deja era recunoscut ca liderul grupului de la Constanţa.

A primit un ciudat împrumut de aproape două milioane de dolari de la o firmă din Luxemburg, care trebuia rambursat în trei ani. Împrumutul este garantat de Bancorex. Radu Mazăre nu a plătit datoria, care a fost achitată de Bancorex. La câteva luni după aceea, banca a intrat în incapacitate de plată. Situaţia nu a fost niciodată lămurită în justiţie.

Radu Mazăre a ajuns la foarte scurt timp după aceea deputat PD. Din această poziţie nu a făcut mare lucru. A pleacat din PD după un an şi a rămas independent. A semnat o singură iniţiativă legislativă, care a fost respinsă. În schimb, a adresat nenumărate interpelări parlamentare către Guvern, în care critica tot felul de fapte de corupţie, de la cele mici la cele mari.

Interpelare referitoare la corupţia şi crima organizată din judeţul Constanţa, în care erau implicaţi poliţişti.

Interpelare referitoare la acuzaţiile de luare de mită a unor lucrători ai Poliţiei Criminale Ploieşti.

Interpelare referitoare la intenţia de luptă împotriva corupţiei şi redarea demnităţii Justiţiei.

4. Cum a câştigat un bucureștean Primăria Constanța

Bucureşteanul Radu Mazăre a câştigat votul constănţenilor de patru ori. Doar prima dată, în 2000, a avut nevoie de două tururi. L-a învins pe social-democratul Tudor Baltă cu 66% din voturi. Constanţa a intrat apoi în ”era Mazăre”, până în 2015, când a demisionat din funcţie.

Deşi fost deputat, în 2000, Radu Mazăre era foarte puţin cunoscut în politica naţională. Constănţenii erau însă bombardaţi zilnic cu ştiri despre el. Se ocupa de asta, printre altele, Nicuşor Constantinescu, director atât la ziarele lui Radu Mazăre, cât şi în holdingul înfiinţat împreună. Mazăre mai avea şi un post de radio şi o televiziune.

În timp ce Mazăre devenea primar, Nicuşor Constantinescu era ales consilier local, tot ca independent.

Mazăre a ales să se alăture PSD, iar în 2003 a devenit peste noapte preşedinte al filialei Constanţa.

5. Mazăre l-a făcut pe Ponta şef PSD

În 2010, Radu Mazăre devenise deja personajul exotic şi controversat, aşa cum rămâne şi astăzi în ochii românilor. În acelaşi stil faraonic în care se manifesta ca primar, Mazăre păşea pe podiumul Congresului PSD, acolo unde Mircea Geoană se lupta cu mult mai tânărul Victor Ponta pentru şefia partidului.

Mazăre îşi anunţase candidatura la rândul său, dar era văzut ca un outsider, ca o pauză comică în timpul congresului oamenilor serioşi. Aşa a fost văzut şi când a ajuns pe scenă în uniformă militară, spunând că se află în război cu regimul Băsescu şi cu poliţia lui politică.

Apoi, discursul lui Mazăre s-a schimbat brusc.

”Victor are sânge în el. Şi, dacă am găsit un băiat care are sânge, eu vreau să îl las pe el şi să îl sprijin pe el”, a spus Mazăre. Jumătate din sală a explodat în aplauze.

În orele care au urmat discursurilor, pe când se vota şi se număra, Mircea Geoană stătea relaxat şi vorbea cu presa, sigur pe victorie. Victor Ponta stătea în faţa urnelor, discutând cu fiecare delegat în parte. În sală, Radu Mazăre trecea cu uniforma sa militară şi cu bereta verde vorbind cu toată lumea, cerând ca Victor Ponta să fie votat. Şi a fost.

