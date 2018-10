Bărbatul din Dumbarton, Scoția, a stat luni de zile în spital după ce infecția s-a răspândit de la deget, la brațe și, în cele din urmă, la piept. El a fost transportat de urgență la spital, acolo unde medicii i-au spus că are slabe șanse să scape cu viață, potrivit dailymail.co.uk.

„Mi-am ros unghiile de o mie de ori în trecut și nu m-am gândit că asta mă poate ucide. Am fost în atât de multă durere, nu mă puteam mișca. Am crezut că fac infarct și chiar am crezut că voi muri”, a povestit Ricky.

După multe luni de spitalizare, bărbatul care suferă și de diabet de tip 2, a fost externat în luna mai a acestui an și a mai făcut două luni de tratament ambulatoriu.

Septicemia este o complicaţie pe care o dezvolţi în urma unei infecţii care s-a răspândit prin fluxul sanguin. Totodată, septicemia poate fi extrem de periculoasă, dacă nu este tratată la timp, deoarece duce la cedarea organelor.

