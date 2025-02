Mai întâi, Ciolacu a spus în discursul de la Congresul extraordinar al PSD, în care Crin Antonescu a fost validat candidatul partidului, că „soluția nu este nicidecum să i se interzică cuiva candidatura în mod arbitrar” și că „o astfel de decizie trebuie să se bazeze doar pe probe solide și concrete, pentru că altfel va genera și mai multă furie în societate”.

Ulterior, la conferința de presă, premierul și președintele PSD a fost întrebat dacă există astfel de probe clare.

„Nu sunt cel îndreptăţit să răspund la această întrebare. Nu sunt nici îndreptăţit să fac publice mai multe informaţii. Aşa funcţionează un stat de drept. Eu nu sunt magistrat, nici judecător, nici procuror, nici membru al CCR, nici membru la BEC. Eu am spus o părere politică”, a răspuns Marcel Ciolacu.

„Nu am vorbit pe scenă din poziţia de prim-ministru, am vorbit din funcţia de preşedinte al PSD. Am spus, când nimeni nu poate fi oprit arbitrar, trebuie să existe dovezi care să fie prezentate”, a adăugat el.

Călin Georgescu, favorit în sondaje pentru alegerile prezidențiale 2025, dar nu se știe dacă va candida

La alegerile prezidențiale din 24 noiembrie 2024, Călin Georgescu (independent) și Elena Lasconi (USR) au obținut cele mai multe voturi, calificându-se în turul 2. Surprinzător, Marcel Ciolacu, premierul și președintele PSD, deși era favoritul sondajelor, a ieșit pe locul 3. Pe 6 decembrie, Curtea Constituțională a anulat rezultatele primului tur.

Acum, Călin Georgescu este favorit în sondaje să câștige noile alegeri prezidențiale, dar deocamdată nu se știe dacă va mai candida.

Omul de afaceri Gigi Becali a fost primul care a spus că, din informațiile pe care le are, Călin Georgescu nu va fi lăsat să candideze și că serviciile trebuie să intervină. Primul lider liberal care spus că Georgescu nu va candida a fost Daniel Fenechiu, liderul grupului PNL din Senat, care a argumentat că este greu ca decizia CCR să fie diferită de cea din decembrie.

Datele alegerilor prezidențiale din acest an sunt 4 mai – primul tur și 18 mai – turul al doilea.

