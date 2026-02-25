Acesta a afirmat că tranzacția este în sine una imobiliară.

Ce spune un antreprenor

„Dedeman nu a cumparat Carrefour…titlul corect este Frații Pavăl au cumpărat fondul comercial și activele imobiliare ale Carrefour în Romania. Este o tranzacție imobiliară și nu are nicio legătură cu cele 2 branduri menționate. Este foarte important să înțelegi de unde vin banii și ce rotiță se învarte de fapt pentru a crea valoare adaugată”, a precizat acesta.

Omul de afaceri Florin Maxim este cunoscut ca fondator al companiei de consultanţă în turism Hospitality Culture Institute și al unui accelerator de firme.

De asemenea, a deținut o agenție de publicitate, care a avut drept clienți companii mari, precum City Grill, Castrol, AD Pharma, Pernod Ricard, Tuborg, și chiar și Cora și Carrefour, conform profilului său de LinkedIn.

Anterior, în 2023, Carrefour a preluat Cora România.

Precizările concernului

Contactat de Libertatea, Pavăl Holding a trimis următoarea precizare: „Din comunicatul de presă transmis pe 12 februarie 2026, reiese intenția Pavăl Holding de a achiziționa grupul de firme Carrefour din România, împreună cu toate operațiunile sale, inclusiv segmentul de retail alimentar”.

Grupul francez operează 478 de magazine, din care 55 de hipermarketuri, 191 de supermarketuri, 202 magazine de proximitate și 30 de magazine de tip discount. Tranzacția s-a realizat oficial la suma de 823 de milioane de euro.

Se negociază folosirea în continuare a mărcii

Conform surselor Libertatea, frații Pavăl negociază folosirea mărcii Carrefour în România pentru următorii 2-3 ani.

Pe lângă filiala din România, Carrefour a vândut și activele din Italia și le-a scos la mezat și pe cele din Polonia și Argentina, însă procesul a fost pus pe pauză pentru ultima dintre acestea, conform Forbes.

Informațiile de pe piață arată însă că și cele din Belgia sunt vizate, grupul urmând să se concentreze pe Franța, Spania și Brazilia.

Potrivit informațiilor disponibile, aceștia au acumulat un important activ imobiliar în România, în valoare de circa un miliard de euro.

Acesta include atât terenurile pe care se află magazinele de bricolaj Dedeman, cât și clădiri de birouri și alte active imobiliare achiziționate recent.

Acestea se află grupate sub Pavăl Holding și sunt importante deoarece pot fi puse gaj la bănci atunci când concernul face alte achiziții.

Pe locul doi în imobiliare în România

Brokerul de imobiliare Georgian Marcu a scris pe Facebook în data de 12 februarie că profiturile produse de rețeaua de bricolaj au fost investite în imobiliare, în alte companii, dar și peste hotare.

Acesta a trecut la rândul său în revistă deținerile imobiliare ale celor doi frați.

„În imobiliare au ajuns pe locul doi în topul celor mai mari proprietari de birouri, achiziționând 356.000 metri pătrați. Dacia One și U Center, unele din cele mai faine clădiri de birouri în opinia mea, BBP, Campus 6.1, Ethos House, Europe House, Opera Center, Orhideea Center, Riverplace, 3 faze din The Bridge, plus două hoteluri din Italia și Elveția”, a scris acesta.

Cifra de afaceri cumulată a companiilor imobiliare ale fraților Pavăl era în 2024 de 398,2 milioane de lei, adică aproape 80 de milioane de euro, iar profitul net de 22,4 milioane de euro, scria anul trecut Economica.net. În 2023, câștigul net din imobiliare era de 27,8 milioane de euro, conform sursei citate.

Mari investitori pe bursă

Pe lângă acestea, frații Pavăl dețin și participații la marile companii românești listate pe bursa de la București, precum Banca Transilvania, Petrom, Romgaz, Transgaz, Electrica, Transelectrica și Alro, conform Ziarului Financiar.

De asemenea, Pavăl Holding deține și 30% din lanțul de farmacii Bebe Tei, plus 8,1% din Simtel – cea mai mare companie românească de inginerie specializată în instalarea de panouri solare.

Extindere în Grecia

În fine, „frații Dedeman” au cumpărat anul trecut și filiala din Grecia a Praktiker, un alt magazin de bricolaj.

Conform revistei americane Forbes, Dragoș Pavăl are în acest moment, în timp real, o avere de 2,2 miliarde de dolari, iar Adrian Pavăl de 1,5 miliarde.

