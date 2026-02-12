UPDATE 11.00: Potrivit unui comunicat de presă al Carrefour remis joi dimineață Libertatea, retailerul francez va vinde lanțul de magazine fraților Pavăl pentru suma totală de 823 milioane de euro.

Tranzacția este estimată să fie încheiată în 5-6 luni, conform informațiilor.

Anterior, la finalul lunii decembrie, Profit.ro scrisese că tranzacția este estimată la 750-900 de milioane de euro.

În cursa pentru preluarea activelor Carrefour din țara noastră se mai afla și Auchan, un alt grup din Franța, dar și Zabka – proprietarul polonez al magazinelor Froo.

Ce deține Carrefour în România

Carrefour este unul dintre cei mai mari retaileri din România. Conform informațiilor oficiale, grupul operează 478 de magazine, din care 55 de hipermarketuri, 191 de supermarketuri, 202 magazine de proximitate și 30 de magazine de tip discount.

Pe lângă hipermarketurile omonime, acesta mai deține și magazinele Carrefour Expres și Carrefour Market, dar și Supeco.

Anterior, Carrefour a cumpărat lanțul Billa din România, dar și rețeaua Cora.

În 2024, ultimul pentru care există date oficiale, Carrefour a consemnat în România afaceri de 12,5 miliarde de lei și un profit net de 52,4 milioane de lei. Grupul are peste 10.000 de angajați în țara noastră.

Pleacă din mai multe țări

Informații despre plecarea Carrefour din țara noastră au apărut încă de anul trecut, grupul francez plecând în același timp și din Polonia și Argentina, dar și din Italia.

Profesorul de economie Cristian Păun afirma la acel moment că „măcelăria e goală” și că statul este de vină, din cauza taxelor majorate continuu în ultimii patru ani. El a dat ca exemplu taxa pe stâlp și taxa pe cifra de afaceri.

Cumpărătorii, cei mai bogați români

De partea cealaltă, frații Pavăl sunt cei mai bogați români. Aceștia sunt proprietarii Dedeman, cel mai mare lanț de bricolaj din România și au o avere estimată în timp real la 1,8 miliarde de euro de către revista Forbes.

Anul trecut, aceștia au anunțat încă o tranzacție: au preluat rețeaua Praktiker din Grecia.

