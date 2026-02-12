Tranzacția, evaluată la 823 milioane euro, presupune transferul integral al rețelei de 478 magazine, inclusiv 55 hipermarketuri, 191 supermarketuri, 202 magazine de proximitate și 30 magazine de tip discount.

Paval Holding, firma care va achiziționa rețeaua de magazine Carrefour, este vehiculul de investiții al familiei Paval, antreprenori de top din România și proprietarii Dedeman, liderul național în bricolaj. Carrefour România a înregistrat o cifră de afaceri de 3,2 miliarde euro în 2024 și 2025, reprezentând aproximativ 3,5% din veniturile grupului.

Finalizarea tranzacției este condiționată de obținerea aprobărilor necesare, fiind estimată pentru semestrul al doilea din 2026.

„Cesiunea Carrefour România confirmă progresul revizuirii portofoliului început în 2025. După mișcările majore ale ultimului an, cum ar fi achiziția minoritarilor Carrefour Brazilia și vânzarea Carrefour Italia, Grupul continuă să se concentreze pe cele trei piețe principale. În această direcție vom prezenta miercuri principalele axe ale noului plan strategic. Aș dori să mulțumesc colegilor noștri din Carrefour România pentru devotamentul și profesionalismul lor. Sunt convins că acordul cu Paval Holding oferă o oportunitate excelentă pentru succesul lor continuu”, a explicat Alexandre Bompard, Director General Carrefour.

Rezultatele financiare estimate pentru Carrefour România în 2025 includ o cifră de afaceri netă de 2,77 miliarde euro, un EBITDA de 173 milioane euro și un rezultat operațional de 29 milioane euro, cu o datorie IFRS 16 de 308 milioane euro.

