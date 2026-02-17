Decizia ar veni după ani de pierderi financiare, Belgia nemaifiind considerată o piață prioritară pentru companie, iar directorul general Alexandre Bompard vrea profitabilitate.

Carrefour a anunțat recent planuri de concentrare pe trei piețe cheie: Franța, Spania și Brazilia

Belgia a fost în mod notabil absentă din comunicat, semnalând o potențială cedare, întrucât compania intenționează să se retragă din țările neprioritare, scria în decembrie The Brussels Times.

Cu toate acestea, grupul francez a negat, conform Retail.eu. Însă o astfel de negare a avut loc și în cazul României, dar operațiunile din România se vând către frații Pavăl, cei mai bogați români.

Al treilea jucător de pe piață

Această evoluție are implicații substanțiale, întrucât Carrefour este al treilea lanț de supermarketuri din Belgia, după Colruyt Group și Delhaize.

Prezența sa include 40 de hipermarketuri mari, 440 de supermarketuri Carrefour Market și 300 de magazine de proximitate Carrefour Express,

Majoritatea acestor puncte de vânzare, cu excepția hipermarketurilor și a 43 de supermarketuri, sunt operate de francizați independenți. La nivel național, Carrefour are 10.000 de angajați.

Carrefour se confruntă cu provocări în Belgia de ani întregi. Cifra sa de afaceri anuală a oscilat în jurul valorii de 4 miliarde de euro, chiar și în perioadele de inflație, ceea ce implică o scădere a volumului vânzărilor, în ciuda prețurilor mai mari.

Pierderi continue în Belgia și Italia

Rentabilitatea a fost, de asemenea, afectată, divizia belgiană raportând pierderi operaționale începând cu 2021.

Deși pierderile au scăzut recent, compania a înregistrat în continuare un deficit de 2,9 milioane de euro în 2024.

La finalul anului 2025, Carrefour și-a vândut operațiunile din Italia către grupul italian NewPrinces. Marca va rămâne până în 2028, după care va deveni GS.

În 2024, Carrefour a avut o pierdere de aproximativ 150 de milioane de euro.

Carrefour Italia operează o rețea de 1.188 de magazine și a generat vânzări de 4,2 miliarde de euro în anul precedent. Această sumă reprezintă aproximativ 4% din vânzările totale ale grupului francez.

