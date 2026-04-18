Sfârșitul La Niña și apariția El Niño

În ultimele zile, oamenii de știință de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) din Statele Unite au anunțat sfârșitul fenomenului La Niña, sistemul de circulație atmosferică responsabil pentru valurile de frig și pentru precipitațiile abundente – ploi și ninsori – care au caracterizat iarna recent încheiată și toamna precedentă.

Specialiștii au explicat că un nou ciclu El Niño se formează în Oceanul Pacific, în apropierea ecuatorului.

Potrivit estimărilor, există o probabilitate ridicată ca acesta să se dezvolte între sfârșitul verii și începutul toamnei și să devină unul dintre cele mai intense înregistrate vreodată.

Fenomenul ar putea provoca inundații în unele regiuni și secetă în altele. În spațiul public a fost deja denumit „super El Niño”.

Ce este El Niño

El Niño este o anomalie a circulației atmosferice și oceanice, legată de variațiile de temperatură din zonele tropicale ale Oceanului Pacific. „În condiții normale, în Oceanul Pacific, alizeele suflă spre vest de-a lungul ecuatorului, transportând apa caldă dinspre America de Sud către Asia. Pentru a înlocui această apă caldă, apa rece urcă din adâncuri”, explică NOAA.

În timpul fenomenului El Niño, alizeele slăbesc, iar acest proces se întrerupe. Apa caldă nu mai este împinsă spre Asia, ci se deplasează spre est, către coasta vestică a continentelor americane.

„El Niño înseamnă «băiatul» în spaniolă. Pescarii sud-americani au observat pentru prima dată perioade de apă neobișnuit de caldă în Oceanul Pacific în anii 1600. Numele complet folosit era El Niño de Navidad, deoarece fenomenul atinge de obicei intensitatea maximă în jurul lunii decembrie. El Niño poate influența în mod semnificativ clima noastră”, mai arată NOAA.

În America de Nord, efectele așteptate includ secetă și veri foarte calde.

De ce afectează El Niño și Europa

Deși impactul principal se resimte în Asia, Australia și America de Sud, fenomenul are efecte la scară globală. „Efectele sale se fac simțite mai ales între Asia, Australia și America de Sud, dar este un fenomen atât de amplu încât influențează clima întregii planete și va afecta și circulația atmosferică din Atlanticul de Nord. El Niño perturbă circulația atmosferică globală, este un fel de mașină termodinamică gigantică”, explică fizicianul și climatologul Serena Giacomin, director științific al Italian Climate Network.

Potrivit acesteia, unele modele de prognoză, precum cele ale Centrului European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu (ECMWF), indică o probabilitate de 75% ca fenomenul să fie foarte intens. „Îngrijorarea vine din faptul că, așa cum am învățat deja din precedentul El Niño din 2024-2025, acesta duce la o creștere semnificativă a temperaturilor. Anul 2024 a fost cel mai cald înregistrat vreodată în Europa. Putem prevedea că 2027 va fi un an foarte cald”, spune Giacomin.

Mai multă energie în atmosferă, mai multe fenomene extreme

Creșterea temperaturilor înseamnă și o cantitate mai mare de energie în atmosferă. „Mai multă energie în atmosferă se traduce printr-un meteo mult mai extrem”, explică Serena Giacomin.

Acest lucru duce la fenomene meteorologice mai intense, însă specialiștii subliniază că nu pot fi făcute prognoze precise la nivel local.

Totuși, observațiile din trecut arată anumite tendințe.

„S-a observat că în trecut a existat o corelație între El Niño și condiții mai staționare în sudul Europei, adică oscilații mai reduse ale curenților atmosferici între nord și sud”, spune climatologul italian.

Acest lucru poate însemna, de exemplu, valuri de căldură mai persistente.

„Este important de înțeles că nu este o certitudine, nici o prognoză, ci o observație. Dar, în trecut, când a existat El Niño în sudul Europei, s-au înregistrat condiții climatice mai extreme, cu alternanțe bruște: perioade lungi de secetă urmate de ploi foarte intense”, adaugă Giacomin.

Un martie deja neobișnuit de cald

Creșterea temperaturilor se resimte deja la nivel global.

În Statele Unite continentale, luna martie a fost cea mai caldă din ultimii 132 de ani. La nivel global, potrivit serviciului Copernicus Climate Change Service (C3S) al ECMWF, a fost a patra cea mai caldă lună martie înregistrată, cu o temperatură medie cu 1,48°C peste nivelurile preindustriale.

În Europa, martie a fost al doilea cel mai cald din istorie.

În același timp, mare parte din continent a înregistrat condiții mai secetoase decât media, după o lună februarie mai rece și extrem de ploioasă.

„Datele Copernicus pentru martie 2026 spun o poveste care dă de gândit: 1,48°C peste nivelurile preindustriale, cea mai mică extindere a gheții marine arctice înregistrată vreodată pentru luna martie și temperaturi ale suprafeței oceanului apropiate din nou de maxime istorice”, a declarat Carlo Buontempo, directorul Copernicus Climate Change Service.

„Fiecare dintre aceste date este impresionantă în sine, dar împreună conturează imaginea unui sistem climatic aflat sub presiune constantă și în accelerare”.

Ce este un „Super El Niño”

„Super El Niño” nu este un termen științific, ci mai degrabă o denumire pe care meteorologii o folosesc pentru a descrie un fenomen El Niño foarte puternic, când temperaturile Oceanului Pacific cresc cu cel puțin 2 grade peste medie.

Potrivit National Geographic, acestea sunt rare; ultimul a avut loc acum aproximativ 10 ani. A fost la fel de puternic ca alte evenimente record de intensitate mare de la sfârșitul anilor ’90 și începutul anilor ’80.

Aceste fenomene pot avea efecte devastatoare.

Ultimul „Super El Niño”, care a avut loc între 2015 și 2016, a fost asociat cu un sezon record de uragane în Pacificul central-nordic, cu penuria de apă din Puerto Rico, cu seceta din Etiopia și cu cea mai ridicată temperatură globală la suprafață înregistrată până atunci, conform cercetătorilor NOAA.

