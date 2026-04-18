Sfârșitul La Niña și apariția El Niño

În ultimele zile, oamenii de știință de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) din Statele Unite au anunțat sfârșitul fenomenului La Niña, sistemul de circulație atmosferică responsabil pentru valurile de frig și pentru precipitațiile abundente – ploi și ninsori – care au caracterizat iarna recent încheiată și toamna precedentă.

Specialiștii au explicat că un nou ciclu El Niño se formează în Oceanul Pacific, în apropierea ecuatorului.

Potrivit estimărilor, există o probabilitate ridicată ca acesta să se dezvolte între sfârșitul verii și începutul toamnei și să devină unul dintre cele mai intense înregistrate vreodată.

Fenomenul ar putea provoca inundații în unele regiuni și secetă în altele. În spațiul public a fost deja denumit „super El Niño”.

Ce este El Niño

El Niño este o anomalie a circulației atmosferice și oceanice, legată de variațiile de temperatură din zonele tropicale ale Oceanului Pacific. „În condiții normale, în Oceanul Pacific, alizeele suflă spre vest de-a lungul ecuatorului, transportând apa caldă dinspre America de Sud către Asia. Pentru a înlocui această apă caldă, apa rece urcă din adâncuri”, explică NOAA.

În timpul fenomenului El Niño, alizeele slăbesc, iar acest proces se întrerupe. Apa caldă nu mai este împinsă spre Asia, ci se deplasează spre est, către coasta vestică a continentelor americane.

„El Niño înseamnă «băiatul» în spaniolă. Pescarii sud-americani au observat pentru prima dată perioade de apă neobișnuit de caldă în Oceanul Pacific în anii 1600. Numele complet folosit era El Niño de Navidad, deoarece fenomenul atinge de obicei intensitatea maximă în jurul lunii decembrie. El Niño poate influența în mod semnificativ clima noastră”, mai arată NOAA.

În America de Nord, efectele așteptate includ secetă și veri foarte calde.

De ce afectează El Niño și Europa

Deși impactul principal se resimte în Asia, Australia și America de Sud, fenomenul are efecte la scară globală. „Efectele sale se fac simțite mai ales între Asia, Australia și America de Sud, dar este un fenomen atât de amplu încât influențează clima întregii planete și va afecta și circulația atmosferică din Atlanticul de Nord. El Niño perturbă circulația atmosferică globală, este un fel de mașină termodinamică gigantică”, explică fizicianul și climatologul Serena Giacomin, director științific al Italian Climate Network.

Potrivit acesteia, unele modele de prognoză, precum cele ale Centrului European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu (ECMWF), indică o probabilitate de 75% ca fenomenul să fie foarte intens. „Îngrijorarea vine din faptul că, așa cum am învățat deja din precedentul El Niño din 2024-2025, acesta duce la o creștere semnificativă a temperaturilor. Anul 2024 a fost cel mai cald înregistrat vreodată în Europa. Putem prevedea că 2027 va fi un an foarte cald”, spune Giacomin.

Mai multă energie în atmosferă, mai multe fenomene extreme

Creșterea temperaturilor înseamnă și o cantitate mai mare de energie în atmosferă. „Mai multă energie în atmosferă se traduce printr-un meteo mult mai extrem”, explică Serena Giacomin.

Acest lucru duce la fenomene meteorologice mai intense, însă specialiștii subliniază că nu pot fi făcute prognoze precise la nivel local.

Totuși, observațiile din trecut arată anumite tendințe.

„S-a observat că în trecut a existat o corelație între El Niño și condiții mai staționare în sudul Europei, adică oscilații mai reduse ale curenților atmosferici între nord și sud”, spune climatologul italian.

Acest lucru poate însemna, de exemplu, valuri de căldură mai persistente.

„Este important de înțeles că nu este o certitudine, nici o prognoză, ci o observație. Dar, în trecut, când a existat El Niño în sudul Europei, s-au înregistrat condiții climatice mai extreme, cu alternanțe bruște: perioade lungi de secetă urmate de ploi foarte intense”, adaugă Giacomin.

Un martie deja neobișnuit de cald

Creșterea temperaturilor se resimte deja la nivel global.

În Statele Unite continentale, luna martie a fost cea mai caldă din ultimii 132 de ani. La nivel global, potrivit serviciului Copernicus Climate Change Service (C3S) al ECMWF, a fost a patra cea mai caldă lună martie înregistrată, cu o temperatură medie cu 1,48°C peste nivelurile preindustriale.

În Europa, martie a fost al doilea cel mai cald din istorie.

În același timp, mare parte din continent a înregistrat condiții mai secetoase decât media, după o lună februarie mai rece și extrem de ploioasă.

Datele Copernicus pentru martie 2026 spun o poveste care dă de gândit: 1,48°C peste nivelurile preindustriale, cea mai mică extindere a gheții marine arctice înregistrată vreodată pentru luna martie și temperaturi ale suprafeței oceanului apropiate din nou de maxime istorice”, a declarat Carlo Buontempo, directorul Copernicus Climate Change Service.

„Fiecare dintre aceste date este impresionantă în sine, dar împreună conturează imaginea unui sistem climatic aflat sub presiune constantă și în accelerare”.

Ce este un „Super El Niño”

„Super El Niño” nu este un termen științific, ci mai degrabă o denumire pe care meteorologii o folosesc pentru a descrie un fenomen El Niño foarte puternic, când temperaturile Oceanului Pacific cresc cu cel puțin 2 grade peste medie.

Potrivit National Geographic, acestea sunt rare; ultimul a avut loc acum aproximativ 10 ani. A fost la fel de puternic ca alte evenimente record de intensitate mare de la sfârșitul anilor ’90 și începutul anilor ’80.

Aceste fenomene pot avea efecte devastatoare.

Ultimul „Super El Niño”, care a avut loc între 2015 și 2016, a fost asociat cu un sezon record de uragane în Pacificul central-nordic, cu penuria de apă din Puerto Rico, cu seceta din Etiopia și cu cea mai ridicată temperatură globală la suprafață înregistrată până atunci, conform cercetătorilor NOAA.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
PNL confirmă Libertatea. Dan Motreanu a anunțat cum contracarează liberalii demersul PSD de înlăturare a lui Ilie Bolojan
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
Viva.ro
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
La un an de la moartea soțului ei, vedeta e însărcinată! „Mi-am dorit”. Puțini știau că și-a refăcut viața atât de repede, după tragedia prin care a trecut. O să fie mamă la 42 de ani, pentru prima dată
Unica.ro
La un an de la moartea soțului ei, vedeta e însărcinată! „Mi-am dorit”. Puțini știau că și-a refăcut viața atât de repede, după tragedia prin care a trecut. O să fie mamă la 42 de ani, pentru prima dată
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
Elle.ro
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
gsp
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
GSP.RO
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
GSP.RO
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
Parteneri
De ce nu a fost Nicușor Dan la înmormântarea lui Mircea Lucescu. A spus abia acum cu subiect și predicat: “Eu nu am vrut să duc într-o…
Libertateapentrufemei.ro
De ce nu a fost Nicușor Dan la înmormântarea lui Mircea Lucescu. A spus abia acum cu subiect și predicat: “Eu nu am vrut să duc într-o…
Cele 4 cuvinte pe care Teo Trandafir le-a spus despre situația Mihaelei Rădulescu! Atât, 4 cuvinte care cântăresc greu! Nimeni nu se aștepta la asta! 👇
Avantaje.ro
Cele 4 cuvinte pe care Teo Trandafir le-a spus despre situația Mihaelei Rădulescu! Atât, 4 cuvinte care cântăresc greu! Nimeni nu se aștepta la asta! 👇
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți
Tvmania.ro
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți

Alte știri

Motorina a ajuns sub 9 lei, benzina s-a ieftinit și ea sâmbătă, 18 aprilie 2026. Cât costă un litru de carburant
Știri România 08:36
Motorina a ajuns sub 9 lei, benzina s-a ieftinit și ea sâmbătă, 18 aprilie 2026. Cât costă un litru de carburant
Cazul dispariției a 552 de obiecte de patrimoniu din aur și argint. Infracțiunea a fost descoperită la pensionarea unui angajat al Muzeului Regiunii Porților de Fier din Drobeta-Turnu Severin
Exclusiv
Știri România 07:00
Cazul dispariției a 552 de obiecte de patrimoniu din aur și argint. Infracțiunea a fost descoperită la pensionarea unui angajat al Muzeului Regiunii Porților de Fier din Drobeta-Turnu Severin
Parteneri
Reforma companiilor de stat, sub tirul economiștilor: „O iluzie păguboasă care perpetuează sistemul căpușă. Singura cale este privatizarea”
Adevarul.ro
Reforma companiilor de stat, sub tirul economiștilor: „O iluzie păguboasă care perpetuează sistemul căpușă. Singura cale este privatizarea”
Cum a ajutat Mircea Lucescu mai multe persoane în timpul vieții sale, fără să vorbească public: ”Mi-a întins mâna și mi-a spus ‘Se face’. A doua zi am avut banii”
Fanatik.ro
Cum a ajutat Mircea Lucescu mai multe persoane în timpul vieții sale, fără să vorbească public: ”Mi-a întins mâna și mi-a spus ‘Se face’. A doua zi am avut banii”
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Elle.ro
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Vedeta PRO TV a semnat cu TVR. Din 19 aprilie 2026 apare la o emisiune de la postul public
Stiri Mondene 08:30
Vedeta PRO TV a semnat cu TVR. Din 19 aprilie 2026 apare la o emisiune de la postul public
„Românii au talent”, 17 aprilie 2026. Clarisa Manole, eleva din Constanța care a luat 4 de „DA” cu un număr de actorie: „Crede foarte mult în drumul ăsta”
Stiri Mondene 00:22
„Românii au talent”, 17 aprilie 2026. Clarisa Manole, eleva din Constanța care a luat 4 de „DA” cu un număr de actorie: „Crede foarte mult în drumul ăsta”
Parteneri
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
TVMania.ro
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
EXCLUSIV. Unde se vor antrena românii din "armata voluntarilor", plătiţi cu 4.000 de lei pe lună
ObservatorNews.ro
EXCLUSIV. Unde se vor antrena românii din "armata voluntarilor", plătiţi cu 4.000 de lei pe lună
Ultima oră! Mihaela Rădulescu, anunț uriaș! După un an în care a fost lovită din toate părțile, vine și prima veste superbă! ”În loc să-mi pierd mințile, am decis să..."
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Mihaela Rădulescu, anunț uriaș! După un an în care a fost lovită din toate părțile, vine și prima veste superbă! ”În loc să-mi pierd mințile, am decis să..."
Parteneri
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
GSP.ro
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
GSP.ro
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
Parteneri
Premieră pentru România la sediul NATO
Mediafax.ro
Premieră pentru România la sediul NATO
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
StirileKanalD.ro
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
„Nu va mai avea cine să plătească pensiile”. Avertisment dur despre marea pensionare care poate bloca România
Wowbiz.ro
„Nu va mai avea cine să plătească pensiile”. Avertisment dur despre marea pensionare care poate bloca România
Promo
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Advertorial
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluirea care îți va rupe sufletul. ”Și-a dorit să mergem împreună, dar n-am mai apucat…”
Wowbiz.ro
Nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluirea care îți va rupe sufletul. ”Și-a dorit să mergem împreună, dar n-am mai apucat…”
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
Redactia.ro
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
BREAKING NEWS | Un elicopter s-a prăbușit la scurt timp după decolare! Opt persoane și-au pierdut viața
KanalD.ro
BREAKING NEWS | Un elicopter s-a prăbușit la scurt timp după decolare! Opt persoane și-au pierdut viața

Politic

Ministrul Florin Barbu se afișează cu o valiză Louis Vuitton de mii de euro: „E un cadou. Nu cunosc marca, nu știu cât costă”
Politică 07:30
Ministrul Florin Barbu se afișează cu o valiză Louis Vuitton de mii de euro: „E un cadou. Nu cunosc marca, nu știu cât costă”
PNL confirmă Libertatea. Dan Motreanu a anunțat cum contracarează liberalii demersul PSD de înlăturare a lui Ilie Bolojan
Politică 17 apr.
PNL confirmă Libertatea. Dan Motreanu a anunțat cum contracarează liberalii demersul PSD de înlăturare a lui Ilie Bolojan
Parteneri
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
ZiaruldeIasi.ro
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
Adrian Ropotan, imagine rară cu soția și fiul lor, Ivan. Micuțul a furat toate privirile
Fanatik.ro
Adrian Ropotan, imagine rară cu soția și fiul lor, Ivan. Micuțul a furat toate privirile
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi
Spotmedia.ro
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi