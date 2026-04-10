Temperaturi alarmante la suprafața oceanelor

În martie, temperatura medie la suprafața oceanelor (excluzând zonele polare) a atins 20,97 °C, cu doar 0,1 °C sub recordul din martie 2024, iar tendința de creștere continuă în aprilie, conform datelor publicate de Copernicus.

Această creștere a temperaturilor marine este asociată cu apariția fenomenului El Niño, caracterizat prin încălzirea periodică a apelor din Pacific, un fenomen care influențează clima globală timp de luni întregi. Ultimul episod El Niño, înregistrat în anii 2023 și 2024, a contribuit deja la stabilirea unor recorduri de temperaturi globale extreme.

„Temperatura oceanelor indică o tranziție probabilă către condiții El Niño”, precizează Copernicus în raportul său lunar.

Încălzirea oceanelor generează efecte în lanț. În primul rând, apa se dilată, ceea ce determină creșterea nivelului mării. Apoi, valurile de căldură marine devin mai intense, punând în pericol ecosistemele, precum recifele de corali, și amplificând fenomenele meteorologice extreme, cum ar fi cicloanele și precipitațiile abundente.

Europa se încălzește cel mai rapid

Europa, continentul care se încălzește cel mai rapid, a avut temperaturi peste media normală pentru această perioadă a anului, cu abateri semnificative în țările nordice, statele baltice și nord-vestul Rusiei. De cealaltă parte a globului, vestul Statelor Unite a fost lovit de un val de căldură timpuriu, „fără precedent”, cu temperaturi care au depășit 40 °C și au atins chiar 44 °C în unele regiuni.

„Datele Copernicus pentru martie 2026 ne dau de gândit. Fiecare cifră este frapantă în sine, dar împreună, ele oferă o imagine a unui sistem climatic supus unor presiuni susținute și din ce în ce mai puternice”, a declarat Carlo Buontempo, directorul Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice, citat de AFP.

Banchiza arctică, la un minim istoric

Situația din Arctica completează tabloul îngrijorător. Potrivit Copernicus, banchiza arctică a atins, în iarna 2026, cea mai mică suprafață înregistrată vreodată, egalând recordul negativ stabilit în 2025. Această gheață marină, care se topește vara și se reface iarna, a devenit din ce în ce mai puțin consistentă din cauza încălzirii globale.

Organizația Meteorologică Mondială (OMM) estimează că există o probabilitate de 40% ca El Niño să reapară până în iulie 2026, în condițiile în care fenomenul opus, La Niña, care aduce temperaturi mai scăzute, își pierde treptat influența.